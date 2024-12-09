430 يومًا من الحرب: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية مختلف مناطق قطاع غزة لليوم 430 على التوالي، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استشهد 44 شخصًا وأصيب 74 آخرين. وارتفعت حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 44,708 شهداء و106,050 إصابة.

وسط قطاع غزة:

استشهد الأسير المحرر رائد غباين وزوجته، فيما أصيبت ابنته بجروح خطيرة جراء قصف طائرات الاحتلال لخيمة نازحين في بلدة الزوايدة. كما استشهد عشرة مواطنين في قصف منزل عائلة أبو حسنين في مخيم البريج، في حين تجدد القصف على مخيم النصيرات، ما أسفر عن إصابات عديدة جراء استهداف شقة سكنية غرب المخيم.

جنوب القطاع:

في مدينة رفح، استشهد 16 مواطنًا على الأقل جراء سلسلة غارات استهدفت وسط وشرق المدينة. كما قصف جيش الاحتلال ثلاث سيارات كانت تنقل مواطنين حاولوا إخراج دقيق من رفح، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء، حيث تم نقل ستة منهم، بينما استشهد عشرة آخرون في أربع غارات متفرقة.

شمال القطاع:

استشهد سبعة مواطنين، وأصيب عدد كبير من الأشخاص أو فُقدوا جراء استهداف منزل عائلة "قاعود" في محيط مدارس أبو حسين بمخيم جباليا. كما استشهد عشرة مواطنين آخرين، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف عربة تجرها حمار بالقرب من متنزه البلدية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.