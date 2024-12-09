430 يومًا من الحرب: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف
مختلف مناطق قطاع غزة لليوم 430 على التوالي، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استشهد 44 شخصًا وأصيب 74 آخرين. وارتفعت حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 44,708 شهداء و106,050 إصابة.
وسط قطاع غزة:
استشهد الأسير المحرر رائد غباين وزوجته، فيما أصيبت ابنته بجروح خطيرة جراء قصف طائرات الاحتلال لخيمة نازحين في بلدة الزوايدة. كما استشهد عشرة مواطنين في قصف منزل عائلة أبو حسنين في مخيم البريج، في حين تجدد القصف على مخيم النصيرات، ما أسفر عن إصابات عديدة جراء استهداف شقة سكنية غرب المخيم.
جنوب القطاع:
في مدينة رفح، استشهد 16 مواطنًا على الأقل جراء سلسلة غارات استهدفت وسط وشرق المدينة. كما قصف جيش الاحتلال ثلاث سيارات كانت تنقل مواطنين حاولوا إخراج دقيق من رفح، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء، حيث تم نقل ستة منهم، بينما استشهد عشرة آخرون في أربع غارات متفرقة.
شمال القطاع:
استشهد سبعة مواطنين، وأصيب عدد كبير من الأشخاص أو فُقدوا جراء استهداف منزل عائلة "قاعود" في محيط مدارس أبو حسين بمخيم جباليا. كما استشهد عشرة مواطنين آخرين، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف عربة تجرها حمار بالقرب من متنزه البلدية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.
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