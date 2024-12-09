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قوات الاحتلال تهدم منزلين في الولجة شمال غرب بيت لحم

12/9/2024 3:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر أبو التين، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بهدم منزلين قيد الإنشاء في منطقة "خلة الحصين" على مدخل القرية، مكون كل واحد منهما من طابقين، يعودان للمواطنين نبيل محمود أبو التين، ووليد أبو التين.

وأشار إلى أن الاحتلال هدم المنزلين بحجة البناء بدون الترخيص .

كما اندلعت مواجهات في محيط عملية الهدم، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد بحالات اختناق، إلى جانب الاعتداء بالضرب المبرح على أصحاب المنزلين.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين الثاني الماضي 52 عملية هدم طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلاً
مأهولاً، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس بهدم 26 منشأة ثم محافظات الخليل بـ 10 منشآت، ونابلس بـ 7 منشآت.

MENAFN09122024000205011050ID1108970035

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