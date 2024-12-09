حملة اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مدينة الخليل وبلدتي دورا وصوريف

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة الخليل، وبلدة دورا جنوبا، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة للمواطنين، فيما اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها بلدة صوريف شمالا.
وقالت مصادر امنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من الأحياء في بلدة دورا، تركزت في وسط البلدة، منطقة البئر الغربي، منطقة الأمن الوقائي، كريسة، حارة ابو هليل وغيرها.
واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين، واقتادتهم إلى أحد المنازل، وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، وتم إطلاق سراح عدد منهم، ولا تزال عملية الاقتحام والتحقيق الميداني متواصلة، فيما أعلنت قوات الاحتلال المنطقة العسكرية والمغلقة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال الخليل، واعتقلت كلا من: أحمد اسماعين غنيمات، وفادي موسى غنيمات، ورمضان علي احمد القاضي، بعد مداهمة منازلهم في عدد من أحياء البلدة.
فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن تيسير أبو تركي، ونجله عبد الله بعد اقتحام منزلهم في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين.
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