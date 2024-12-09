Monday, 09 December 2024 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حملة اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مدينة الخليل وبلدتي دورا وصوريف

12/9/2024 3:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة الخليل، وبلدة دورا جنوبا، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة للمواطنين، فيما اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها بلدة صوريف شمالا.

وقالت مصادر امنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من الأحياء في بلدة دورا، تركزت في وسط البلدة، منطقة البئر الغربي، منطقة الأمن الوقائي، كريسة، حارة ابو هليل وغيرها.

واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين، واقتادتهم إلى أحد المنازل، وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، وتم إطلاق سراح عدد منهم، ولا تزال عملية الاقتحام والتحقيق الميداني متواصلة، فيما أعلنت قوات الاحتلال المنطقة العسكرية والمغلقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال الخليل، واعتقلت كلا من: أحمد اسماعين غنيمات، وفادي موسى غنيمات، ورمضان علي احمد القاضي، بعد مداهمة منازلهم في عدد من أحياء البلدة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن تيسير أبو تركي، ونجله عبد الله بعد اقتحام منزلهم في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين.

MENAFN09122024000205011050ID1108970034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث