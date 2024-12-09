حملة اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مدينة الخليل وبلدتي دورا وصوريف

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة الخليل، وبلدة دورا جنوبا، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة للمواطنين، فيما اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها بلدة صوريف شمالا.

وقالت مصادر امنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من الأحياء في بلدة دورا، تركزت في وسط البلدة، منطقة البئر الغربي، منطقة الأمن الوقائي، كريسة، حارة ابو هليل وغيرها.

واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين، واقتادتهم إلى أحد المنازل، وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، وتم إطلاق سراح عدد منهم، ولا تزال عملية الاقتحام والتحقيق الميداني متواصلة، فيما أعلنت قوات الاحتلال المنطقة العسكرية والمغلقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال الخليل، واعتقلت كلا من: أحمد اسماعين غنيمات، وفادي موسى غنيمات، ورمضان علي احمد القاضي، بعد مداهمة منازلهم في عدد من أحياء البلدة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن تيسير أبو تركي، ونجله عبد الله بعد اقتحام منزلهم في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين.