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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد

12/9/2024 3:11:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد غرب جنين، طالت عددا من المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل، واعتقلت 20 شابا منها بعد العبث بمحتوياتها.

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