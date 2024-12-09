Monday, 09 December 2024 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يغلق مدرسة العروب الثانوية خلال اقتحام مخيم العروب

12/9/2024 3:11:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدرسة العروب الثانوية للبنين ومنعت الطلاب والهيئة التدريسية من مدخولها، بعد اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وأكد مدير تربية شمال الخليل بسام جبر ، أن قوات الاحتلال منعت الهيئة التدريسية في مدرسة العروب الثانوية للبنين من دخول المدرسة، وأبلغتهم بإغلاق المدرسة اليوم بسبب اقتحام المخيم، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية.

كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الخروج أو الدخول إلى المخيم وأطلقت قنابل الصوت والاعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام باتجاه منازل المواطنين، ما تسبب بإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

MENAFN09122024000205011050ID1108970031

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث