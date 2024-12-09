الاحتلال يغلق مدرسة العروب الثانوية خلال اقتحام مخيم العروب

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدرسة العروب الثانوية للبنين ومنعت الطلاب والهيئة التدريسية من مدخولها، بعد اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وأكد مدير تربية شمال الخليل بسام جبر ، أن قوات الاحتلال منعت الهيئة التدريسية في مدرسة العروب الثانوية للبنين من دخول المدرسة، وأبلغتهم بإغلاق اليوم بسبب اقتحام المخيم، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية.

كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الخروج أو الدخول إلى المخيم وأطلقت قنابل الصوت والاعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام باتجاه منازل المواطنين، ما تسبب بإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.