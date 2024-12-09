جنين: الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لفرض الأمن وملاحقة الخارجين على القانون

MENAFN - Palestine News ) جنين/PNN- واصلت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، ملاحقة الخارجين على القانون في مدينة جنين ومخيمها، وجهود فرض الامن والنظام، حفاظا على السلم الأهلي، وحماية حقوق المواطن.

وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية العميد أنور رجب في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن الجهود الأمنية التي تبذلها المؤسسة الأمنية في جنين ومخيمها مستمرة وستتوسع وفق ضوابط وآليات تراعي أمن المواطن وسير الحياة بشكلها الطبيعي.

واكد أنه لا تراجع عن فرض القانون والنظام واعتقال كل الخارجين على القانون وتجفيف مواردهم وقطع قنوات الدعم المالي المشبوه عنهم، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء الفلسطيني ومحاسبتهم.

وأشار رجب إلى إصابة عنصر من قوى الأمن بجروح متوسطة خلال العملية، وحالته مستقرة.