جنين: الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لفرض الأمن وملاحقة الخارجين على القانون

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- واصلت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، ملاحقة الخارجين على القانون في مدينة جنين ومخيمها، وجهود فرض الامن والنظام، حفاظا على السلم الأهلي، وحماية حقوق المواطن.
وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية العميد أنور رجب في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن الجهود الأمنية التي تبذلها المؤسسة الأمنية في جنين ومخيمها مستمرة وستتوسع وفق ضوابط وآليات تراعي أمن المواطن وسير الحياة بشكلها الطبيعي.
واكد أنه لا تراجع عن فرض القانون والنظام واعتقال كل الخارجين على القانون وتجفيف مواردهم وقطع قنوات الدعم المالي المشبوه عنهم، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء الفلسطيني ومحاسبتهم.
وأشار رجب إلى إصابة عنصر من قوى الأمن بجروح متوسطة خلال العملية، وحالته مستقرة.
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