التربية تعلن برنامج الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة خارج الوطن

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، برنامج امتحان الثانوية العامة /الدورة الثالثة لطلبة غزة الموجودين في الخارج.
ومن المقرر أنْ ينطلق الامتحان بتاريخ 25/1/2025 وحتى تاريخ 5/2/2025 حيث سجل له (523) طالبا/ة يتوزعون على (22) دولة يتركز جلهم في جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الوازرة أن الامتحان يبدأ يومياً الساعة (9) صباحاً بتوقيت فلسطين؛ علماً أن قرابة (35) ألفاً من الطلبة الموجودين داخل غزة والذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحان العام الماضي ملتحقون حالياً بالمدارس الافتراضية، حيث تواصل الوزارة الإعداد لعقد امتحان خاص بهم خلال شهر شباط المقبل.
وأشارت "التربية"إلى أنه تم التنسيق مع سفارات دولة فلسطين في الخارج، عبر وزارة الخارجية لتوفير كل متطلبات عقد الامتحان.
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