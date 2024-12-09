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وزير البلديات يستقبل الأمين العام لمنظمة المدن العربية

12/9/2024 3:05:13 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في مكتبه، المهندس عبد الرحمن هشام العصفور الأمين العام لمنظمة المدن العربية بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات والمهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة أطر التعاون بين الوزارة والأمانة العامة لمنظمة المدن العربية في مجال تطوير المدن، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط الحضري والزراعة المستدامة، بالإضافة إلى استعراض أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية للوزارة التي تهدف إلى مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة.
كما أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به المنظمة في تعزيز الروابط بين المدن العربية، معبرًا عن اهتمامه بالتعاون مع منظمة المدن العربية لتعزيز برامج التنمية المستدامة، وتبادل الأفكار حول الشؤون الحضرية والزراعية المتعلقة بتطوير المدن.


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