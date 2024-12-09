وزير البلديات يستقبل الأمين العام لمنظمة المدن العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في مكتبه، المهندس عبد الرحمن هشام العصفور الأمين العام لمنظمة المدن العربية بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات والمهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة أطر التعاون بين الوزارة والأمانة العامة لمنظمة المدن العربية في مجال تطوير المدن، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط الحضري والزراعة المستدامة، بالإضافة إلى استعراض أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية للوزارة التي تهدف إلى مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة.
كما أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به المنظمة في تعزيز الروابط بين المدن العربية، معبرًا عن اهتمامه بالتعاون مع منظمة المدن العربية لتعزيز برامج التنمية المستدامة، وتبادل الأفكار حول الشؤون الحضرية والزراعية المتعلقة بتطوير المدن.
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