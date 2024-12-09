جلالة الملك المعظم يبعث برقية شكر جوابية إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، ردًا على برقية سموه المهنئة بمناسبة فوز فريق ماكلارين ببطولة العالم للفورمولا وان للصانعين لأول مرة منذ 26 عامًا، والمركز الأول في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا وان ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، حيث أعرب جلالته فيها عن شكره وتقديره لتهنئة سموه بتحقيق هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات مملكة البحرين الرياضية العالمية المشرفة ولاسيما في سباقات الفورمولا وان.
وأشاد جلالة الملك المعظم بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الدائمة الذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز الرفيع والعديد من الإنجازات في الميادين الرياضية.
منوهًا بالجهود التي بذلت من قبل فريق مكالارين ومواصلة تحقيق مثل هذه النجاحات المتميزة التي ترسخ مكانة المملكة وريادتها على خارطة الرياضة العالمية، متمنيًا له كل التوفيق وحصد المزيد من الألقاب لرفع اسم المملكة ورايتها عالية في البطولات والسباقات القادمة.
وقال جلالته في البرقية ويسعدنا في هذه المناسبة أن نشيد بالانتصارات التي تحققت للمملكة في الآونة الأخيرة في مختلف الألعاب والرياضات ومن أبرزها فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية وفوز المنتخبات الوطنية بالعديد من البطولات والميداليات في رياضة رفع الاثقال والسباحة والمبارزة وفنون القتال المختلطة والريشة الطائرة والأسكواش وألعاب القوى والألعاب الإلكترونية ودورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في فرنسا وغيرها من البطولات على المستويات العربية والإقليمية والعالمية.
وأكد جلالته
أن ما تحقق لوطننا العزيز من إنجازات ونجاحات مبهرة في كل الميادين وخاصة الرياضية منها يؤكد بأن لدى مملكة البحرين من الخبرة والإمكانيات والاستعداد والشباب المخلص ما يؤهلها على الدوام بأن تكون في مقدمة ركب الإنجاز والتفوق.
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