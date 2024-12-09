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جلالة الملك المعظم يبعث برقية شكر جوابية إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

12/9/2024 3:05:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ردًا على برقية سموه المهنئة بمناسبة فوز فريق ماكلارين ببطولة العالم للفورمولا وان للصانعين لأول مرة منذ 26 عامًا، والمركز الأول في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا وان ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، حيث أعرب جلالته فيها عن شكره وتقديره لتهنئة سموه بتحقيق هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات مملكة البحرين الرياضية العالمية المشرفة ولاسيما في سباقات الفورمولا وان.
وأشاد جلالة الملك المعظم بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الدائمة الذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز الرفيع والعديد من الإنجازات في الميادين الرياضية.
منوهًا بالجهود التي بذلت من قبل فريق مكالارين ومواصلة تحقيق مثل هذه النجاحات المتميزة التي ترسخ مكانة المملكة وريادتها على خارطة الرياضة العالمية، متمنيًا له كل التوفيق وحصد المزيد من الألقاب لرفع اسم المملكة ورايتها عالية في البطولات والسباقات القادمة.
وقال جلالته في البرقية ويسعدنا في هذه المناسبة أن نشيد بالانتصارات التي تحققت للمملكة في الآونة الأخيرة في مختلف الألعاب والرياضات ومن أبرزها فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية وفوز المنتخبات الوطنية بالعديد من البطولات والميداليات في رياضة رفع الاثقال والسباحة والمبارزة وفنون القتال المختلطة والريشة الطائرة والأسكواش وألعاب القوى والألعاب الإلكترونية ودورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في فرنسا وغيرها من البطولات على المستويات العربية والإقليمية والعالمية.
وأكد جلالته
أن ما تحقق لوطننا العزيز من إنجازات ونجاحات مبهرة في كل الميادين وخاصة الرياضية منها يؤكد بأن لدى مملكة البحرين من الخبرة والإمكانيات والاستعداد والشباب المخلص ما يؤهلها على الدوام بأن تكون في مقدمة ركب الإنجاز والتفوق.

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