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56 ألف مواطن استفادوا من إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها

12/9/2024 3:00:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، الاثنين إن 56 ألف مواطن استفادوا من قرار إعفاء المركبات منتهية الترخيص من الغرامات.

وأشار القرعان إلى أن إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعمل عبر 22 قسما و13 محطة ترخيص متنقلة، ثلاث منها تقدم خدماتها بعد ساعات الدوام الرسمي.

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