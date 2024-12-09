معهد BIBF وجامعة بانغور ينظمان لقاء الخريجين السنوي

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- BIBF Leading Excellence ) المنامة، البحرين – 8 ديسمبر 2024: نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بالتعاون مع جامعة بانغور حفل لم شمل الخريجين واللقاء السنوي، بحضور الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي للمعهد، ونائب رئيس جامعة بانغور البروفيسور أندرو إدواردز، والدكتورة هيفاء خلف رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بمعهد BIBF، بالإضافة إلى أعضاء الإدارة التنفيذية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء مجتمع الخريجين الذين يشغل عدد كبير منهم مناصب عليا في مختلف المؤسسات في القطاعات الحكومية والخاصة. وقد أتاح اللقاء فرصة للاحتفاء بإنجازات الطلاب السابقين وتعزيز الروابط بين الخريجين ومؤسساتهم الأكاديمية.
وبهذه المناسبة أكّد الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF حرص المعهد على توطيد العلاقات مع الخريجين، وفتح آفاق التعاون معهم ودعمهم، بما يعزز التزام المعهد في بناء علاقات مستدامة وقوية مع خريجيه.
وخلال الحفل، ألقى البروفيسور أندرو إدواردز، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لحرص الجامعة تعزيز التواصل مع خريجيها، في حين ألقت الدكتورة هيفاء خلف، رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بمعهد BIBF، كلمة أكدت خلالها على أهمية الشراكة الطويلة الأمد بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وجامعة بانغور، والتي امتدت لأكثر من 21 عاماً وأسفرت عن تخرج أكثر من 1100 طالب وطالبة. وأشادت بإنجازات الخريجين الذين تميزوا على المستوى العالمي في مجالات مثل البنوك، والتمويل، والمحاسبة، والنفط والغاز، حيث يشغل العديد منهم مناصب قيادية في مملكة البحرين ودول أخرى مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. كما أعربت الدكتورة خلف عن تقديرها للأثر الذي أحدثه هؤلاء الخريجون في تطوير قطاعاتهم ومجتمعاتهم، ووصفتهم بأنهم جزء أساسي من الإرث الذي بنته جامعة بانغور ومعهد BIBF.
كما شهد الحفل تكريم خريج العام، وهي جائزة تُمنح للخريجين الذي كان لهم بصمة كبيرة وتأثير إيجابي على أسرهم والمجتمع، تم تكريم الخريجة، دعاء توفيق المسقطي - مدير تنفيذ استراتيجي أول ورئيس فريق البيانات والتحليلات بمجموعة بورصة لندن.
وأعرب عن سعادته بلقاء خريجي المعهد الذين يعتبرون علامة هامة تؤكد على دور المعهد في تخريج الكفاءات المؤهلة القادرة على خدمة الوطن والمجتمع، خاصة وأن عدد كبير من خريجي المعهد يشغلون مناصب قيادية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
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