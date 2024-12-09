إيرادات مبيعات الأجهزة المنزلية في الصين تصل إلى 28.11 مليار دولار

(MENAFN
) وصلت إيرادات مبيعات الأجهزة المنزلية في الصين بموجب برنامج التبادل المدعوم من الحكومة إلى 201.97 مليار يوان (28.11 مليار دولار أمريكي) حتى يوم الجمعة، وفقًا للبيانات الرسمية من وزارة التجارة. وقد أسهم هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، بشكل كبير في نمو قطاع الأجهزة المنزلية في الصين.
وتكشف البيانات أن المنتجات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة لعبت دورًا رئيسيًا في دفع المبيعات، حيث شكلت أكثر من 90 في المائة من إجمالي الإيرادات. ويعد التركيز على المنتجات ذات الكفاءة الطاقية جزءًا من جهود الصين الأوسع لتعزيز الاستهلاك المستدام وتقليل التأثير البيئي.
وقد استفاد ملايين المستهلكين من البرنامج، حيث حصل 29.64 مليون شخص على إعانات لشراء الأجهزة المنزلية. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في المبيعات، مع بيع 45.85 مليون وحدة إضافية. ويعد برنامج استبدال الأجهزة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الصين لتحفيز الطلب المحلي ودعم النمو الاقتصادي.
بحلول نهاية عام 2023، من المتوقع أن تمتلك الصين حوالي 336 مليون سيارة مدنية وأكثر من 3 مليارات جهاز منزلي رئيسي، مثل الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء. ومن المتوقع أن يخلق هذا الدفع نحو التحديث طلبًا في السوق بقيمة تزيد عن 1 تريليون دولار أمريكي، مما يفتح فرص نمو كبيرة للشركات المحلية والدولية.
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