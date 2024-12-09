دبي تصدر أكثر من 141,000 رخصة تجارية جديدة في 11 شهر

(MENAFN
) شهد بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا، حيث تم إصدار أكثر من 141,000 رخصة تجارية جديدة في أول 11 شهرًا من عام 2024. هذا الارتفاع زاد من إجمالي عدد الرخص النشطة إلى أكثر من 941,000 رخصة بنهاية نوفمبر، مما يعكس زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بحوالي 800,000 رخصة بنهاية عام 2023. هذا النمو يبرز استمرار جاذبية الإمارات كمركز للأعمال والاستثمار.
استمرت دبي في الحفاظ على موقعها كوجهة رائدة للمستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات والمشاريع داخل الإمارات. بنهاية نوفمبر 2024، كانت الإمارة تحتفظ بـ 560,000 رخصة نشطة، أي ما يعادل 59.5 بالمئة من إجمالي عدد الرخص المسجلة في البلاد. وهذا يعزز دور دبي كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي في الإمارات.
تشير البيانات أيضًا إلى أن عدد الرخص في دبي قد نما بنسبة 18 بالمئة مقارنة بنهاية العام الماضي. في عام 2024 وحده، تم إصدار 90,000 رخصة جديدة، وهو ما يمثل 64 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة المسجلة في الإمارات. هذا النمو يعكس جاذبية المدينة للمستثمرين المحليين والدوليين.
بشكل عام، تشير الأرقام إلى بيئة أعمال مزدهرة ومتنامية في الإمارات، مدفوعة بالأداء القوي لدبي. يعكس هذا الارتفاع المستمر في الأنشطة التجارية الظروف الاقتصادية المواتية في الإمارات، والسياسات الصديقة للأعمال، ومكانتها كمركز عالمي للأعمال.
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