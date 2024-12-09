أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

(MENAFN
) ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من قبل المتمردين، مما طغى على المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين. أعلنت شركة أرامكو السعودية يوم الأحد عن خفض أسعار بيعها لشهر يناير 2025 للمشترين في آسيا إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل 2021، وذلك بسبب التأثير المستمر لضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتًا، أو بنسبة 0.3 بالمئة، لتصل إلى 71.34 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينيتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 22 سنتًا، أو بنسبة 0.3 بالمئة، لتصل إلى 67.42 دولارًا للبرميل. وعلى الرغم من هذه الارتفاعات، كانت أسعار برنت وWTI قد شهدت انخفاضات في الأسبوع السابق، حيث فقد برنت أكثر من 2.5 بالمئة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2 بالمئة. كان المحللون يتوقعون وجود فائض في العرض في العام المقبل بسبب ضعف الطلب، على الرغم من قرار مجموعة أوبك+ بتأجيل زيادة الإنتاج وتمديد خفض الإنتاج العميق حتى نهاية عام 2026.
قال توموميشي أكوتا، كبير الاقتصاديين في أبحاث واستشارات Mitsubishi UFJ، إن التطورات السياسية في سوريا أضافت طبقة جديدة من عدم اليقين السياسي في الشرق الأوسط، مما قدم بعض الدعم لسوق النفط. وأشار أيضًا إلى أن خفض أسعار السعودية وقرار أوبك+ بتمديد تخفيضات الإنتاج يسلط الضوء على ضعف الطلب المستمر من الصين، مما يشير إلى أن السوق قد يضعف بحلول نهاية العام. كما يراقب المستثمرون عن كثب التأثير المحتمل لسياسات الطاقة والشرق الأوسط للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على أسواق النفط العالمية.
في خطوة هامة يوم الخميس، قررت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين مثل روسيا، تأجيل زيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل، وتمديد الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج لمدة عام آخر حتى نهاية عام 2026. يعكس هذا القرار القلق بشأن توازن السوق الهش بين العرض والطلب، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالظروف الاقتصادية العالمية.
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