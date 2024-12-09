تصاعد أسعار الذهب وسط انتظار بيانات التضخم الأمريكية

(MENAFN
) ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث كان المستثمرون في انتظار بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع للحصول على دلائل حول السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 2,631.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:09 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له عند 2,647.99 دولار. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 2,658.10 دولار للأونصة.
يترقب المتداولون الآن بيانات التضخم الأمريكية المقررة يوم الأربعاء، حيث يمكن أن تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وتشير التوقعات الحالية للأسواق إلى احتمال بنسبة 85.1 في المئة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وفقًا لأداة "فيدواتش" التابعة لمجموعة CME. وعادةً ما يقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
تتوقع الأسواق أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، بعد أن أظهرت البيانات أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا ولكن بدأ في التباطؤ في نوفمبر. إلى جانب العوامل الاقتصادية، فإن التوترات الجيوسياسية أيضًا قد زادت من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين.
على الصعيد الجيوسياسي، سيطر مقاتلو المعارضة السورية على دمشق يوم الأحد في هجوم سريع أجبر الرئيس بشار الأسد على الفرار إلى روسيا. هذا التحول السياسي الكبير، بعد سنوات من الحرب وستة عقود من حكم الأسرة، زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، سجل الفضة استقرارًا عند 30.99 دولار للأونصة، والبلاتين عند 930.20 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 في المئة ليصل إلى 962.10 دولار للأونصة.
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