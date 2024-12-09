المرشح الرئاسي اليميني المتطرف في رومانيا يحتج على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات

(MENAFN
) احتج كولين جورجيشكو، المرشح الرئاسي اليميني المتطرف في رومانيا، يوم الأحد الموافق 8ديسمبر, أمام محطة اقتراع
مغلقة، معبرًا عن رفضه لقرار المحكمة الدستورية بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات، التي تصدرها كأبرز مرشح, جاء القرار غير المسبوق بعد نشر وثائق استخباراتية كانت سرية تتهم روسيا بتنظيم حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم جورجيشكو, وأعرب جورجيشكو، البالغ من العمر 62 عامًا، عن استيائه أمام الصحفيين في موغوشويا بالقرب من بوخارست قائلاً: "اليوم هو يوم الدستور، لكن لا شيء دستوري في رومانيا بعد الآن, أنا هنا من أجل الدفاع عن الديمقراطية, عندما تُلغى الديمقراطية، تُلغى حريتنا".
كما استند حكم المحكمة إلى مزاعم بشأن استخدام تقنيات رقمية غير قانونية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ومصادر تمويل غير معلنة, ووجدت المحكمة أن أحد المرشحين قد حصل على "معاملة تفضيلية" عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثر على إرادة الناخبين, وعلى الرغم من أن جورجيشكو كان مرشحًا غير متوقع ولم يصرح بأي نفقات انتخابية، فقد تصدر الجولة الأولى التي أُجريت في 24 نوفمبر, وكان من المقرر أن يواجه في الجولة الثانية المرشحة الإصلاحية إلينا لاسكوني من اتحاد إنقاذ رومانيا, وجاء صعود جورجيشكو المفاجئ رغم أن الاستطلاعات وضعت له خلف خمسة مرشحين آخرين قبل الانتخابات, ونُسب ارتفاع شعبيته إلى نشاطه على منصة "تيك توك"، حيث حصل حسابه على 6, 2 مليون إعجاب و565 ألف متابع, ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن شعبيته عبر الإنترنت قد تكون قد تم تضخيمها بشكل صناعي.
في حين اتهمت السلطات الأمنية الرومانية منصة "تيك توك" الصينية بمنح معاملة تفضيلية لجورجيشكو على حساب المرشحين الآخرين, وقام المدعون العامون بمداهمة ثلاثة مواقع في مدينة براشوف مرتبطة برجل الأعمال بوغدان بيشر، الذي يُشتبه في تمويله غير القانوني لحملة جورجيشكو, وقالت السلطات إن بيشر دفع 381,000 دولار (361,000 يورو) لمستخدمي تيك توك للترويج لمحتوى جورجيشكو، ووصفوا النشاط بأنه "حملة ترويجية عدوانية", وفي رسالة بمناسبة يوم الدستور، شدد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على أهمية الحفاظ على القيم الدستورية، قائلاً: "الدستور الروماني هو إطار يحمي الدولة والحياة السياسية من التهديدات التي تهدد الديمقراطية, "وفي المقابل، أدانت إلينا لاسكوني، منافسة جورجيشكو المحتملة، بشدة قرار المحكمة، واصفة إياه بـ "غير القانوني وغير الأخلاقي ويمثل سحقًا لجوهر الديمقراطية, "وقد أثار قرار المحكمة وتحديد تواريخ الانتخابات الجديدة نقاشات سياسية واجتماعية مستمرة بشأن مستقبل الديمقراطية في رومانيا.
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