العمال في فولكس فاجن يستعدون لبدء إضرابات دورية في تسع مصانع في ألمانيا

(MENAFN
) يستعد العمال في فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، لبدء إضرابات دورية في تسع مصانع في ألمانيا يوم الاثنين، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. تأتي هذه الإضرابات في وقت حساس، حيث تبدأ الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن تخفيضات الأجور وإغلاق المصانع في نفس اليوم.
ترفض نقابة "آي جي ميتال" (IG Metall)، التي تمثل معظم عمال فولكس فاجن، اقتراح الشركة بقبول تخفيض قدره 10 بالمئة في الأجور للمساعدة في الحفاظ على تنافسية الشركة. وتطالب النقابة بإبقاء جميع المصانع العشرة في ألمانيا مفتوحة وتوفير ضمانات وظيفية لحوالي 130,000 موظف في فولكس فاجن.
ستبدأ الإضرابات التي تستمر أربع ساعات في مصنع فولفسبورغ في الساعة 12:30 ظهرًا (11:30 بتوقيت غرينيتش)، بالتزامن مع الجولة النهائية من المفاوضات التي ستُعقد في "أرينا فولكس فاجن" في المدينة. ستؤثر الإضرابات على تسع مصانع في أنحاء ألمانيا، بما في ذلك مصانع في فولفسبورغ وزفيكاو وهانوفر وإمدن وكاسل-بونتال وبراونشفايغ وسالزغيتر وكيمنتز ودريسدن. لكن مصنع أوسنابروك لا يشمله الاتفاق الجماعي.
على عكس الإضراب في 2 ديسمبر، الذي شهد خروج 100,000 عامل من خطوط الإنتاج لمدة ساعتين، ستستمر هذه الجولة من الإضرابات لمدة أربع ساعات. وقد أعلنت فولكس فاجن عن خسائر إنتاجية محدودة بعد اليوم الأول من الإضراب، وقال متحدث باسم الشركة إن "النتائج كانت محدودة".
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