كاتدرائية نوتردام تعيد فتح أبوابها

(MENAFN
) بعد خمس سنوات من أعمال الترميم المكثفة، أعادت كاتدرائية نوتردام فتح أبوابها يوم السبت الموافق 7ديسمبر، في لحظة هامة في تاريخ فرنسا, تزامنت مراسم الافتتاح مع عرض كلمة "ميرسي" (شكراً) على واجهتها القوطية الشهيرة، تعبيراً عن الامتنان للجهود التي حافظت على هذا المعلم البالغ من العمر 860 عامًا بعد الحريق المدمر الذي وقع في 2019, ودقت أجراس الكاتدرائية في أنحاء باريس بينما قام رئيس أساقفة باريس، لوران أولريش، بقرع أبوابها بعصاه الطقسية للاحتفال بإعادة فتح المعلم التاريخي, تم تكريم رجال الإطفاء الذين خاطروا بحياتهم خلال الحريق والخبراء الذين ساهموا في الترميم بتصفيق حار من الحضور, أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على جهود الترميم السريعة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز كان "مستحيلاً".
كما جذبت مراسم الافتتاح اهتماماً دولياً واسعاً، بحضور شخصيات بارزة مثل الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورجل الأعمال إيلون ماسك, استغل ماكرون المناسبة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، حيث استضاف ترامب وزيلينسكي في قصر الإليزيه قبل الحفل, كما شارك في الحدث قادة دول آخرون مثل رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وعدد من الرؤساء الفرنسيين السابقين, واختتمت المراسم بالنشيد الوطني الفرنسي "لا مارسييز" وعشاء في قصر الإليزيه، مما أبرز الأهمية الرمزية لنوتردام كرمز للصمود والوحدة, وعمل الآلاف من الحرفيين، بما في ذلك النجارين، وعمال البناء، وفناني الزجاج الملون، على ترميم الكاتدرائية باستخدام الأساليب التقليدية, تمكنت أعمال الترميم من إعادة الكاتدرائية إلى مجدها السابق، بما في ذلك إعادة بناء البرج، والسقف، والأقواس الطائرة، والزخارف الحجرية.
في حين أشار المؤرخ دامين بيرن، عضو المجلس العلمي المسؤول عن ترميم الكاتدرائية، إلى أن نوتردام ليست مجرد معلم فرنسي أو باريسى، بل هي رمز عالمي، ووصفها بأنها "نقطة مرجعية في عالم دائم التغير", ويمكن للزوار الآن حجز تذاكر مجانية من خلال موقع الكاتدرائية الإلكتروني، مع توقع استقطاب 15 مليون زائر سنوياً, ستفتح الكاتدرائية للمجموعات الدينية في فبراير، وللسياح في يونيو 2025, وكشف ماكرون أن التبرعات التي تجاوزت 840 مليون يورو ما زالت توفر فائضاً للاستثمار في المستقبل, وفي رسالة قرئت خلال الحفل، وصف البابا فرانسيس اليوم بأنه يوم "فرح واحتفال ومديح"، مؤكداً أن الزوار سيواصلون الاستقبال مجاناً رغم الجدل حول فرض رسوم دخول, وسيتم إقامة أول قداس يوم الأحد، وذلك ضمن احتفال يمتد لثمانية أيام لتقديم الشكر للمتبرعين ورجال الإطفاء الذين ساعدوا في إنقاذ الكاتدرائية.
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