دبي والإمارات تعززان مكانتهما كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار والاستثمار

(MENAFN
) تواصل دبي والإمارات تعزيز مكانتهما كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار والاستثمار، مع تزايد الاهتمام بقطاعات مثل الألعاب، وتقنيات البلوك تشين، ورأس المال الاستثماري. بفضل الاستثمارات الاستراتيجية والبيئة الداعمة للأعمال، تستمر دبي في جذب المستثمرين ورواد الأعمال الطموحين، مما يرسخ مكانتها كوجهة رئيسية للابتكار والنمو.
شهد قطاع التكنولوجيا والابتكار في دبي نشاطًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، تميز بالإعلان عن تمويلات وتوسعات كبيرة. شركات تعمل في مجالات تطوير ألعاب الفيديو، وتكامل تقنيات البلوك تشين، وتوسيع رأس المال الاستثماري، جذبت انتباهًا عالميًا واستثمارات كبيرة، مما يعكس دور الإمارات كمحور للصناعات المتقدمة وفرص الاستثمار العالمية.
من أبرز الأمثلة شركة "بلاي جاما" (Playgamma) الإماراتية المتخصصة في الألعاب، التي جمعت 3 ملايين دولار أمريكي في جولة تمويل أولي بقيادة The Open Platform و S16VC و FG Labs و The Games Fund و Toon Ventures. تأسست الشركة عام 2023 على يد ديمتري كاشمار، وتعمل على توزيع ألعاب HTML5، حيث توفر للمطورين أدوات للتطوير وتحقيق الإيرادات. وتستخدم منصة PlayGamma Bridge SDK الخاصة بها، التي تقدم خدمات التحليل والتوزيع، من قبل أكثر من 1,000 مطور.
سيساعد التمويل الجديد "بلاي جاما" في تطوير منصتها وحلولها المالية بشكل أكبر، لتلبية الطلب المتزايد في سوق الألعاب في الشرق الأوسط، الذي يُتوقع أن يصل حجمه إلى 10.69 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. تتماشى جهود الشركة مع رؤية دبي لتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو في القطاعات التقنية الناشئة.
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