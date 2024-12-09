(MENAFN
) مع تزايد اعتماد الأردن على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية والخاصة، أصبح من الضروري تعزيز الأمن السيبراني بشكل أكبر, استجابة لذلك، قام المركز الوطني للأمن السيبراني بتطوير معايير وضوابط تهدف إلى حماية الأنظمة الرقمية من التهديدات السيبرانية, بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد الإطار الوطني للأمن السيبراني الأردني 2024، وهو إطار شامل موجه للجهات التي تتعامل مع الوزارات والإدارات الحكومية لضمان الالتزام بأفضل الممارسات العالمية, ومع توسع الخدمات الحكومية الرقمية، التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين، تظهر الحاجة إلى تعزيز الوعي الأمني لدى الأفراد والمؤسسات, وهذا أمر بالغ الأهمية لحماية البيانات الحساسة وضمان استمرارية الأعمال, في السنوات الأخيرة، شهد الأردن إطلاق العديد من المبادرات الوطنية وبرامج التدريب لبناء قدرات الشباب والموظفين في مجال الأمن السيبراني، مما يساهم في مواكبة التهديدات الرقمية المتزايدة وتعزيز قدرة البلاد على الاستجابة للهجمات السيبرانية.
كما تعد الهجمات السيبرانية تهديدًا مستمرًا ومتطورًا، مما يتطلب من المنظمات تطوير استجابات فعالة, إن استجابة الحوادث الأمنية لتقنية المعلومات بشكل منظم أمر بالغ الأهمية لتعزيز الدفاعات وزيادة القدرة على الصمود أمام التهديدات المستقبلية, على الرغم من أن المنظمات غالبًا ما تهدف إلى استئناف العمليات اليومية بسرعة بعد الهجوم، إلا أن الأيام الأولى بعد الهجوم هي فرصة حاسمة لتوثيق الدروس المستفادة, توفر هذه الدروس رؤى حول الهجوم والبنية التحتية الأمنية، مما يساعد على تعزيز الدفاعات وتحسين الاستعداد للتهديدات المستقبلية, ووفقًا لتقرير مؤشر استخبارات التهديدات من(آي بي ام سكيوريتي اكس-فورس) لعام 2024، فإن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كانت مسؤولة عن 7بالمئةمن الحوادث السيبرانية العالمية التي تعاملت معها فرق(آي بي ام اكس-فورس), في عام 2023, شملت هذه الحوادث استخدام البرمجيات الخبيثة بنسبة 50بالمئة، بالإضافة إلى هجمات رفض الخدمة، والتصيد عبر البريد الإلكتروني، والوصول غير المصرح به إلى الخوادم بنسبة 17بالمئةلكل منها, كانت القطاعات المالية والتأمين الأكثر استهدافًا بنسبة 38بالمئة، تلتها قطاعات النقل والطاقة بنسبة 19بالمئةلكل منها، ثم القطاعات المهنية والاستهلاكية بنسبة 13بالمئة, على مستوى الدول، تصدرت السعودية القائمة بنسبة 40بالمئةمن الحوادث، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30بالمئةوموريشيوس بنسبة 12بالمئة.
كذلك تسلط هذه الإحصائيات الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الدفاعات السيبرانية واعتماد استراتيجيات متقدمة لمواجهة التهديدات المتزايدة, يعد التعاون الإقليمي بين المؤسسات والحكومات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أمرًا حيويًا لمشاركة التهديدات وتنسيق الاستجابات، مما يحسن البنية التحتية ويعزز الاستعداد لمواجهة التهديدات العابرة للحدود, تظهر الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة مدى أهمية التصدي للهجمات السيبرانية واعتماد تقنيات متقدمة لتعزيز الدفاعات وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة, ويمكن استخدام الدروس المستفادة من الهجمات السيبرانية لتحديد الثغرات وتوجيه التحسينات, تشمل الخطوات الرئيسية لتوثيق وتحليل الهجمات توثيق النتائج الرئيسية خلال وبعد معالجة الحادث، وتنظيم البيانات لاستخلاص الدروس المفيدة التي تعزز الأمن السيبراني، وأخيرًا تخصيص التحليل لتلبية احتياجات فرق تقنية المعلومات أو الإدارة العليا أو الشركاء والعملاء, يساعد هذا العملية في توجيه التوصيات بشكل فعال، سواء لتعزيز الفرق الداخلية أو لطمأنة العملاء والشركاء بشأن نزاهة البيانات واستمرارية الخدمة.
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