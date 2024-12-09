صربيا تعطي الأولوية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين

(MENAFN
) تتقدم صربيا في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مع خطط لاقتناء وتنفيذ أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لما أعلنه ميهايلو يوفانوفيتش، مدير مكتب تكنولوجيا
المعلومات والحكومة الإلكترونية. وفي كلمته خلال قمة الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، أكد يوفانوفيتش أن البلاد تعطي الأولوية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، بما يتماشى مع أهدافها الأوسع للاستفادة من التقنيات الناشئة لخدمة المجتمع.
وأشار يوفانوفيتش إلى أن صربيا تبنّت نهجًا استباقيًا في عام 2019 من خلال اعتماد استراتيجية تطوير الذكاء الاصطناعي للفترة 2020-2025. وضعت هذه الاستراتيجية الأسس لبناء اقتصاد رقمي قوي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة والإدارة العامة. من خلال التركيز على الابتكار، تسعى صربيا إلى تعزيز مكانتها كقائد إقليمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تماشيًا مع هذه الرؤية، ركزت الحكومة الجديدة في صربيا بشكل كبير على التحول الرقمي وتطوير التقنيات الناشئة. ومن بين أولى خطواتها تأسيس مجلس الذكاء الاصطناعي خلال أول 100 يوم من تولي رئيس الوزراء ميلوش فوتشيفيتش منصبه. يضم المجلس خبراء من الإدارة العامة والصناعة والأوساط الأكاديمية لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي وضمان توافقه مع الأولويات الوطنية.
تعكس جهود صربيا لتبني الذكاء الاصطناعي التزامها بتعزيز الابتكار وتحسين رفاهية المواطنين. من خلال إعطاء الأولوية للتحول الرقمي وإشراك مجموعة واسعة من الأطراف المعنية، تهدف الحكومة إلى إنشاء إطار شامل لتطبيق الذكاء الاصطناعي يدعم النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
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