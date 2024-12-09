القوات المعارضة تسيطر على العاصمة السورية دمشق

(MENAFN
) بعد 54 عامًا من حكم عائلة الأسد، سيطرت القوات المعارضة على العاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى نهاية النظام, أكد رئيس الوزراء السوري انهيار النظام وأعرب عن استعداده للتعاون مع أي حكومة يتم اختيارها من قبل الشعب, كما أفاد ضابط في الجيش السوري بأن القيادة العسكرية تم إبلاغها بسقوط النظام, وحسب مصادر أمنية، فإن الرئيس بشار الأسد غادر إلى مكان غير معروف.
كما ادعى المعارضون أن الشعب السوري أسقط نظام الأسد وأعلنوا عن خطط لإصدار بيان رسمي عبر التلفزيون الرسمي, أمر أبو محمد الجولاني، قائد جماعة "هيئة تحرير الشام"، قواته بتجنب الاقتراب من المؤسسات الحكومية في المدينة، على أن تظل تحت إشراف رئيس الوزراء حتى يتم نقل السلطة رسميًا, كما أفاد الثوار بأنهم سيطروا على سجن صيدنايا المعروف بحبس المعتقلين السياسيين, وفي رد فعل على ذلك، عززت القوات الإسرائيلية وجودها في مرتفعات الجولان، ودخلت حتى المنطقة العازلة التي تم تحديدها في اتفاق الفصل بين إسرائيل وسوريا لعام 1974, وبررت إسرائيل هذه الخطوة باعتبارها تدبيرًا دفاعيًا بسبب وجود مقاتلين في المنطقة ينتمون إلى مجموعات تتجاهل اتفاق الفصل.
كذلك استهدفت إسرائيل قافلة من المركبات المدرعة التابعة لحزب الله كانت تنسحب من مدينة القصير السورية، وهي الطريق الرئيسي لحزب الله لنقل الأسلحة والجنود منذ عام 2013, وأفادت التقارير بأن حوالي 150 مركبة غادرت المنطقة بعد أن سيطر الثوار على المدينة, وقال مسؤولون أمريكيون، بما في ذلك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سفيت، إن الرئيس بايدن وفريقه يتابعون عن كثب الأحداث في سوريا ويحافظون على التواصل مع شركائهم في الشرق الأوسط, وفي وقت لاحق من اليوم، أكدت "هيئة تحرير الشام" سيطرتها على مدينتي حمص والقنيطرة، وهما موقعان هامين في سوريا.
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