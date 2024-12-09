السرعة التي أصبح فيها الدمار أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا يعد امرا مذهلا

(MENAFN
) ما كان مذهلاً حقًا هو السرعة التي أصبح فيها الدمار أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا, بعد بضع ساعات، تجد نفسك تحاول استيعاب مدى الدمار؛ وتردد لنفسك عبارات مثل "يا لها من شيء مجنون", لكن سرعان ما تصبح مشاهد الخراب أمرًا اعتياديًا, مجرد كومة أخرى من الأنقاض, كان هذا مبنى حكوميًا؛ وهذه كانت منازل سكنية، وهذه المنطقة كانت حيًا, أينما نظرت، هناك أكوام من المعدن والرمل والأسمنت والحجارة والزجاجات الفارغة والأشياء المكسورة تمتد عبر الأفق وصولًا إلى البحر, تجد نفسك تتساءل عن المبنى الوحيد الذي لا يزال قائمًا, "لماذا لم يتم تدمير هذا المبنى بالذات؟" كتبت لأختي عبر الواتساب بعد أن أرسلت لها الصورة, "ولماذا ذهبت إلى هناك أصلاً؟" لماذا أنا هنا؟ هذا ليس السؤال المهم, أنا لست في محور الموضوع, ولا يعد هذا اتهامًا للجيش الإسرائيلي , (آي دي اف), هذا الموضوع مكانه في مقالات الصحف، في المحاكم الدولية، أو في مجلس الأمن الدولي, ما يهم هو أن أظهر للجمهور الإسرائيلي واقع الوضع، حتى لا يقولوا لاحقًا إنهم لم يعرفوا, هذا ما قلته للعديد من الأصدقاء الذين سألوني: "لماذا دخلت غزة؟"
وأما بالنسبة للدمار، فليس هناك الكثير ليقال, إنه في كل مكان, من الصعب التعبير عنه بالكلمات, إنه مرئي في كل زاوية، من صور الطائرات المسيرة لمناطق كانت في يوم ما أحياء سكنية, حديقة كانت محاطة بسياج مدمّر، منزل محطم، أرجوحة، أو كوخ مؤقت بسقف من الصفيح, حتى في الرمال، يظهر الدمار، أكوام من الكتل السوداء، بقايا ما كان بستانًا، ربما أشجار زيتون, الدمار المستمر، كما يظهر من الأعلى، يعرض أشخاصًا يتسلقون الأنقاض، يجمعون الأشجار، ويحطمون الأشياء بالحجارة, وعندما نقترب من المناطق اللوجستية الرئيسية مثل نتساريم، كسوفيم، وفيلادلفيا، يتفاقم الدمار أكثر فأكثر، وقليل من المباني لا تزال قائمة, حجم الدمار هائل، وسيمتد لعدة أجيال, هذه الحقيقة ستظل قائمة لمدة مئة عام على الأقل, بغض النظر عن مدى محاولة إسرائيل إخفاء أو تشويه الحقيقة، سيظل الدمار في غزة هو الذي سيحدد حياتنا وحياة أجيالنا القادمة, سيكون شهادة على نزاع لا يمكن ضبطه، بلا قيود, كما كتب أحد الأصدقاء على جدار "غرفة الحرب": "الهدوء يقابل بالهدوء, مهرجان نوفا في راعيم/غزة يقابله النكبة, " تبنى قادة الجيش الإسرائيلي هذا الشعور.
في حين ان الدمار أمر لا مفر منه من وجهة نظر عسكرية، والقتال في مناطق حضرية مكتظة بالسكان ضد عدو مجهز جيدًا يعني تدمير المباني على نطاق واسع، أو أن الجنود سيموتون حتمًا, إذا كان على القائد أن يختار بين حياة جنوده وتدمير المباني، فإن الخيار واضح, ستبدأ القنابل والطائرات الحربية بالتحرك، إذ لا مجال للمخاطرة في الحرب, حيث جعل تدفق الأسلحة والذخيرة من الولايات المتحدة هذا المستوى من القتال ممكنًا، مما سمح للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على المنطقة مع الحد الأدنى من نشر القوات, وهذا ينطبق ليس فقط على غزة، ولكن أيضًا على لبنان, الاختلاف الرئيسي هو السكان المدنيين؛ ففي لبنان، غالبًا ما يتم إخلاء المواطنين من مناطق القتال، بينما في غزة، يبقى الناس في وسط الصراع، يحاولون التكيف مع الظروف القاسية بأفضل ما يمكن.
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