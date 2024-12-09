تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة لن تتدخل في الحرب السورية لأن "هذه ليست حربنا" يعكس منظورًا ضيقًا

(MENAFN
) تصريح الرئيس المنتخب ترامب
بأن الولايات المتحدة لن تتدخل في الحرب السورية لأن "هذه ليست حربنا" يعكس منظورًا ضيقًا، مما يستدعي التحول إلى استراتيجية إقليمية أوسع.
والهجوم المستمر من قبل فصائل المعارضة في سوريا، والذي استهدف معاقل رئيسية لنظام الأسد، جعلهم على أبواب دمشق، مما وضع المدينة تحت الحصار, هذه التقدمات تؤثر على مصالح إيران الاستراتيجية في سوريا، لا سيما معبر البوكمال الحيوي، الذي يعد ممرًا رئيسيًا يربط إيران بحزب الله, على الرغم من ذلك، أكد المسؤولون الإيرانيون التزامهم بالوقوف إلى جانب الأسد، حيث تعهد زعيم حزب الله، نهاد قاسم، بالدعم, ومع ذلك، فإن مشاكل الأسد المستمرة تظهر بوضوح، كما يتضح من انسحاب قادة فيلق القدس إلى لبنان والعراق، وإعلان موسكو أنها لا تعتزم إنقاذ نظام الأسد.
كما يبدو أنه إذا بقي الأسد في دمشق، فإن إيران وروسيا لن تتمكنان من إنقاذه كما فعلتا في عام 2015, الوضع الحالي يضع ضغوطًا على إيران التي تعتبر سوريا حلقة مهمة في محور يمتد من طهران إلى بيروت, في عام 2013، حذر الاستراتيجي الإيراني مهدي خزالي من أن فقدان سوريا يعني سقوط طهران، وهو شعور أكده خطاب الحكومة الإيرانية حول المؤامرة الأمريكية-الإسرائيلية التي تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا والعراق وفي النهاية إيران.
كذلك يواجه حزب الله, في الوقت نفسه, تحديات كبيرة، خصوصًا بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي أعاقت قدرته على دعم الأسد, ورغم أن الظروف الدقيقة التي تمنع إيران من دعم الأسد كما فعلت في الماضي لا تزال غير واضحة، فإنه من المتوقع أن تصبح واضحة في المستقبل القريب.
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