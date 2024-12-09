شركة غازبروم تسجل رقم قياسي جديد لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين

(MENAFN
) أعلنت شركة غازبروم القابضة، أكبر منتج للغاز في روسيا، عن تسجيل رقم قياسي جديد لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا". وأوضحت الشركة في بيان أن الإمدادات اليومية تجاوزت الحد الأقصى المتفق عليه، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق لصادرات الغاز إلى الصين. يعكس هذا الإنجاز تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين روسيا والصين، حيث يعد خط أنابيب "قوة سيبيريا" رابطًا رئيسيًا في العلاقات التجارية بين البلدين.
وجاء في بيان الشركة: "اعتبارًا من الأول من ديسمبر، وبناءً على طلب الجانب الصيني، وصلت الإمدادات اليومية عبر خط أنابيب قوة سيبيريا إلى المستويات القصوى المتفق عليها". ويبرز هذا الارتفاع في الإمدادات اليومية تزايد الطلب الصيني على الغاز الطبيعي الروسي، خاصة خلال أشهر الشتاء التي تشهد ذروة استهلاك الطاقة.
كانت غازبروم قد أعلنت في وقت سابق عن خططها لزيادة قدرة خط الأنابيب إلى سعته التصميمية القصوى البالغة 38 مليار متر مكعب سنويًا بحلول الأول من يناير 2025. ويأتي هذا الهدف الطموح كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز صادرات الطاقة إلى الصين وسط تغييرات في ديناميكيات الطاقة العالمية وزيادة الطلب في آسيا.
شهد حجم الغاز المنقول عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" نموًا كبيرًا على مدى السنوات الماضية. حيث بلغت الإمدادات 4.1 مليار متر مكعب في عام 2020، وارتفعت إلى 10.39 مليار متر مكعب في 2021، ثم إلى 15.4 مليار متر مكعب في 2022، ووصلت إلى 22.73 مليار متر مكعب في عام 2023. يعكس هذا النمو المستمر الدور المتزايد لخط الأنابيب في تلبية احتياجات الصين من الطاقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
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