بايدن يقول إن سوريا قد تم تحريرها من حكم بشار الأسد وعائلته

(MENAFN
) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد الموافق 8ديسمبر, إن سوريا قد تم تحريرها من حكم بشار الأسد وعائلته، ويجب أن يتم محاسبتهم على أفعالهم, وفي خطاب تلفزيوني، أكد بايدن أن هذه هي فرصة تاريخية للشعب السوري لإعادة بناء السلام في بلادهم.
كما أشار بايدن إلى أن الأسد موجود حاليًا في موسكو، مضيفًا أن النظام قد ارتكب مجازر بحق آلاف المدنيين الأبرياء، ما يمثل لحظة حاسمة, وأكد أن قوى المعارضة قد طردت الأسد من السلطة ومن البلاد, على مر السنين، فرضت إدارته عقوبات على الأسد بسبب رفضه المشاركة في عملية سياسية
جادة, كما ذكر بايدن أن روسيا وإيران وحزب الله لم يتمكنوا من حماية نظام الأسد، وأن الأسد استمر في ارتكاب الفظائع ضد شعبه, وأكد دعم الولايات المتحدة لدول الجوار السوري، بما في ذلك الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان، وشدد على ضرورة منع تنظيم داعش من استعادة قوته أو استخدام سوريا كملاذ آمن.
وعلاوة على ذلك، استعرض بايدن جهود الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حماية قواتها في سوريا ومواصلة العمليات ضد داعش, كما صرح بأن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تصرفات قادة المعارضة السورية وتقيّم التزامهم بالسلام, واختتم بايدن بتوصيف الوضع في سوريا كنقطة تحول محتملة للشرق الأوسط.
MENAFN09122024000045015687ID1108969879
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.