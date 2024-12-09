حوالي 10 نساء في حالة من الصدمة والخوف يقفون داخل زنزانة ضيقة في سجن صيدنايا الشهير بسوريا

(MENAFN
) داخل زنزانة ضيقة في سجن صيدنايا الشهير بسوريا، وقفت حوالي 10 نساء في حالة من الصدمة والخوف عندما فتح أحد مقاتلي المعارضة الباب وأمرهن بالخروج, محاولًا تهدئتهن، قال المقاتل بلطف: "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن من الثوار, اذهبوا حيثما تريدون, "وكانت هذه المحادثة القصيرة جزءًا من العديد من اللحظات العاطفية التي انتشرت بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مقاطع فيديو تظهر تحرير عدة سجون وإطلاق سراح آلاف المعتقلين
من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد, من بين الصور الأكثر إثارة للدهشة كانت امرأة تخرج من الزنزانة ومعها طفل صغير، وهو طفل وُلد في السجن ولم يرَ العالم الخارجي.
كما انتشرت الأخبار في مختلف المدن السورية، مما أشاع الفرح بعد إطلاق سراح السجناء من سجون حلب وحماة وحمص وعدرا, لكن أعظم فرحة كانت بعد تحرير سجن صيدنايا، أحد أكثر المنشآت العسكرية السورية شهرة، والذي يُطلق عليه "مسلخ البشر" بسبب التعذيب الشديد، والحرمان، والاكتظاظ داخل جدرانه, كما يُعرف باسم "السجن الأحمر" بسبب الأحداث الدموية التي شهدها في عام 2008, ووفقًا لشبكة سوريا لحقوق الإنسان، قدر عدد المعتقلين في السجون السورية منذ مارس 2011 وحتى أغسطس 2024 بحوالي 136,614 شخصًا، بينهم 3,698 طفلًا و8,504 نساء، ما يزالون في الاعتقال أو في حالة اختفاء قسري.
كذلك ظهرت مقاطع فيديو أخرى تظهر سجينًا يظهر عليه الفرح الشديد بعد إطلاق سراحه، حيث أقسم أنه هو والعديد من زملائه تم الإفراج عنهم قبل ساعات من إعدامهم داخل السجن, وعلق الصحفي والناشط السوري قتيبة ياسين على أهمية هذه الإفراجات، ووصفها بأنها لحظة تاريخية, وقال إن كل غرفة في السجن كانت تضم أكثر من 10 معتقلين، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف ربما قد لقوا حتفهم في هذه "المسالخ", ومع ذلك، أشار إلى أن جميع المعتقلين لم يتم الإفراج عنهم، حيث لا يزال البعض يُعتقد أنهم محتجزون في طوابق تحت الأرض لم يتمكن الثوار من تحديد مواقع أبوابها بعد.
وفي تعليقه على ذلك، أكد المدافع عن حقوق الإنسان فاضل عبد الغني، مدير شبكة سوريا لحقوق الإنسان، على أهمية التمييز بين المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب الوحشي، والمجرمين الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن العام, وأعرب عن قلقه من إطلاق سراح المعتقلين دون مراجعة ملفاتهم بشكل دقيق، محذرًا من أن ذلك قد يضر بمصداقية المطالبات بحقوق الإنسان, ودعا عبد الغني إلى ضرورة دراسة ملفات المعتقلين بعناية، مقترحًا أن يتم ذلك تحت إشراف مستقل من منظمات حقوق الإنسان لضمان العدالة, كما اقترح أن يتم إشراك عائلات الضحايا أو ممثلي الشهداء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن مرتكبي الجرائم الكبرى ضد الشعب السوري، لضمان احترام حقوقهم
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