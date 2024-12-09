مراقبو عملية "ردع العدوان" يلاحظون تغييراً في أسلوبها وخطابها مقارنة بالأعوام الأولى للثورة في 2011

(MENAFN
) لاحظ مراقبو عملية "ردع العدوان" التي أطلقها فصائل المعارضة السورية مؤخراً تغييراً في أسلوبها وخطابها مقارنة بالأعوام الأولى للثورة في 2011, هذا التغيير يأتي في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتطورة، مما يعكس إدراك المعارضة لأخطائها السابقة, وأحد التطورات الرئيسية في العملية كان توحيد الفصائل المختلفة في غرفة عمليات واحدة تحت اسم "إدارة العمليات العسكرية", وتشمل هذه الغرفة الفصائل الكبرى في إدلب مثل "هيئة تحرير الشام"، "جيش العزة"، "أحرار الشام"، و"الجبهة الوطنية لتحرير سوريا", بالإضافة إلى ذلك، أطلقت فصائل الجيش الوطني "عملية فجر الحرية" ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب الشمالي والشرقي، بما في ذلك "جبهة الشام" وفصائل "حمزات"، "أمشات" و"سليمان شاه".
كما تم مناقشة فكرة توحيد فصائل المعارضة منذ الأيام الأولى للنزاع، لكن الاختلافات الأيديولوجية، وقلة الخبرة السياسية، والمشاكل المتعلقة بالدعم والتمويل كانت قد أعاقت هذه الجهود, هذا التفكك أدى إلى انتكاسات كبيرة، بما في ذلك فقدان مدن هامة مثل حلب في 2016, وأوضح اللواء يوسف الحمود، القائد السابق للمعارضة السورية، أن الوعي بأهمية هذه الخطوة دفع الفصائل إلى تأسيس "غرفة عمليات الفتح المبين" في 2020 بعد توقف الجبهات مع النظام عقب توقيع اتفاق "سوتشي" بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين, ومنذ ذلك الحين، تنسق "غرفة الفتح المبين" وتدير العمليات العسكرية في شمال سوريا في إدلب وريف حلب واللاذقية وحماة.
وبالإضافة إلى التوحيد العسكري، اعتمدت هذه الفصائل أيضاً علمًا موحدًا يمثل الثورة السورية، مما أدى إلى اختفاء جميع الأعلام الأخرى التي كانت تمثل الانتماءات الأيديولوجية والإثنية لبعض الفصائل, كما تم توحيد الخطاب الإعلامي، حيث أصبحت جميع الأخبار والبيانات تصدر عن جهة واحدة هي "إدارة العمليات العسكرية" عبر قنواتها الرسمية فقط, ومع بداية عملية "ردع العدوان"، أرسلت المعارضة رسائل طمأنة إلى جميع مكونات الشعب السوري, على سبيل المثال، دخلت القوات المعارضة إلى مدينة حلب وأكدت للسكان احترام حقوقهم وحرياتهم الدينية والمعتقدات, رغم المخاوف الأولية في الأحياء المسيحية مثل العزيزية، حيث كان السكان يخشون من وجود فصائل ذات خلفيات إسلامية متشددة، إلا أن القوات المعارضة أظهرت تعاملاً مختلفًا تمامًا من خلال تأمين احتياجات السكان الأساسية وحمايتهم, كما أرسلت إدارة العمليات رسائل طمأنة إلى البلدات الشيعية مثل نبل والزهراء، التي تضم قواعد للحرس الثوري الإيراني في ريف حلب الشمالي، مؤكدة للسكان أنه سيتم احترام حقوقهم خلال العملية.
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