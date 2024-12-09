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) إن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا يمثل نقطة تحول هامة، حيث يفتح المجال للدول الإقليمية لإعادة تحديد أدوارها, وفقًا للخبير حكام أمهز، كان نظام الأسد بمثابة محور إيراني في المنطقة، وسقوطه يعني نهاية تأثير إيران المباشر في دمشق، مما يخلق فراغًا يدفع دولًا مثل تركيا للتنافس على الهيمنة, ويحذر ماهر فرغلي، خبير الجماعات المسلحة، من أن الجماعات المتطرفة مثل داعش
والنصرة قد تستغل هذا الفراغ، مما يهدد استقرار الدول المجاورة مثل العراق ولبنان, ومع استقرار الوضع، سيتحول الاهتمام إلى عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا, ويشير الباحث السياسي حسام طالب إلى أن الدول المجاورة التي استضافت اللاجئين يجب أن تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل عودتهم.
وبعد سقوط النظام، قد تعيد الولايات المتحدة تقييم موقفها، وفقًا لهشام مروة، عضو الائتلاف الوطني السوري, ويتوقع مروة أن تعتمد الولايات المتحدة بشكل أكبر على الأدوات الدبلوماسية وتقلل من وجودها العسكري في شرق سوريا, من جانب آخر، يرى فراس النيّب، أستاذ العلاقات الدولية، أن روسيا قد تسعى للحفاظ على نفوذها على الساحل السوري، مما يجعل الصراع بين روسيا وأمريكا جزءًا أساسيًا من المرحلة القادمة, ويقول جاهيد توز، المستشار السابق لرئيس الوزراء التركي، إن سقوط نظام الأسد يعني تراجع النفوذ الإيراني في سوريا، مما يمثل فرصة لتركيا لتوسيع دورها في شمال سوريا, أما مهند عزّاوي، مدير مركز صقر للدراسات الاستراتيجية، فيرى أن الاتحاد الأوروبي قد يصبح أكثر نشاطًا بتقديم دعم مالي لإعادة إعمار سوريا، ولكن ذلك سيكون مرهونًا بالاستقرار السياسي وإزالة المتطرفين من الساحة.
كما يؤكد فراس على أن الدور العربي يجب أن يركز على توحيد المعارضة السورية وتقديم خارطة طريق لحل سياسي لتجنب تعزيز القوى الأجنبية لنفوذها, كما تسلط المتحدثة السابقة باسم المعارضة السورية، فرح الأتاسي، الضوء على أن رفع العقوبات وتوفير الدعم المالي العربي لإعادة بناء البنية التحتية سيكونان الخطوة الأهم لتخفيف معاناة الشعب السوري, ويحذر عزّاوي من "خطط تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ دولي أو طائفي"، مشددًا على أن "الدول العربية يجب أن تضغط للحفاظ على وحدة سوريا الترابية", من جانبه، يشير الخبير العسكري المصري ومستشار كلية القادة والأركان، اللواء أسامة محمود كبير، إلى أن هناك الكثير من الحديث حول فكرة تقسيم سوريا بسبب الوجود العسكري المستمر لعدة دول على الأرض السورية لأكثر من 10 سنوات، تقودها أمريكا وتركيا, ويمكن أن يتم التقسيم من خلال اتفاق أممي تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يتيح للقوات الديمقراطية السورية (قسد) السيطرة على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية مع شريط على الحدود الجنوبية والغربية.
في حين يضيف الخبير العسكري المصري: "سيتم نقل المنطقة المركزية من الشمال الغربي إلى الجنوب والجنوب الغربي إلى سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائلها، بينما يبقى الشريط الرفيع في غرب سوريا ساحة تنازل أو صراع سياسي قد يمتد إلى صراع عسكري، وهو شريط محافظات اللاذقية وطرطوس، بسبب وجود القوات الروسية فيه، التي لن تتركه بسهولة", ويختتم الخبير المصري ملاحظاته قائلًا: "بعكس ما ذكر، قد يكون لأبو محمد الجولاني، هذا الرجل الذي ظهر فجأة بعد غياب دام 10 سنوات، رأي آخر في الحصول على مساحة أكبر مما يقدر، إذا لم يفكر في قيادة سوريا بالكامل أو كان لديه خطة أخرى مع من يدعمه، الوضع يستحق المتابعة عن كثب، حيث أن التطورات والآثار أسرع من أن تتم متابعتها".
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