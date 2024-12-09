معدلات التضخم الاستهلاكي في الصين تتراجع إلى أدنى مستوى في 5 أشهر في نوفمبر

(MENAFN
) تراجعت معدلات التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر في نوفمبر، حيث ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة فقط على أساس سنوي، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. جاءت هذه النسبة أقل من التوقعات السوقية التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5 بالمئة، مما أبرز التحديات التي تواجه جهود التحفيز الاقتصادي التي تبذلها بكين لتعزيز الطلب المحلي. يأتي ذلك بالرغم من إطلاق حزمة دعم بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي تهدف إلى تعزيز الاستهلاك، الذي يمثل حوالي 70 بالمئة من نمو ثاني أكبر اقتصاد
في العالم. أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، فقد ارتفع بشكل طفيف إلى 0.3 بالمئة في نوفمبر مقارنة بـ 0.2 بالمئة في أكتوبر.
كما استمر مؤشر أسعار المنتجين في الصين (PPI) في الانخفاض للشهر السادس والعشرين على التوالي، حيث تراجع بنسبة 2.5 بالمئة في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. جاءت هذه النسبة أقل من التراجع المتوقع بنسبة 2.8 بالمئة، لكنها كانت أقل من انخفاض أكتوبر الذي بلغ 2.9 بالمئة. وشهدت أسعار المنتجات الصناعية انخفاضات كبيرة، حيث تراجعت أسعار المعادن الحديدية بنسبة 7.1 بالمئة، وانخفضت أسعار الوقود والطاقة بنسبة 6.5 بالمئة، بينما انخفضت أسعار المواد الخام الكيميائية بنسبة 5 بالمئة. يبرز هذا الانخفاض المستمر في أسعار المنتجين التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية، مع استمرار وجود اختلال بين العرض والطلب.
على الرغم من بعض التحسن الطفيف في انكماش أسعار المنتجين، إلا أنه لا يزال مترسخًا بشكل كبير، حيث تستمر مخزونات مدخلات التصنيع والسلع الجاهزة الضخمة في التراكم. هذا الاختلال المستمر بين العرض والطلب يؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار، مما يخلق ظروفًا انكماشية في الأسواق الصناعية. من ناحية أخرى، يبقى التضخم في أسعار التجزئة بالقرب من الصفر، مما يعكس ضعف الطلب المحلي الذي يستمر بالرغم من جهود التحفيز الكبيرة التي تبذلها بكين.
منذ سبتمبر، أدخلت السلطات الصينية استراتيجيات مختلفة لإحياء الاقتصاد، شملت تخفيض أسعار الفائدة، ودعم أسواق الأسهم والعقارات، ومبادرات لتعزيز الإقراض البنكي. ومع ذلك، تُظهر البيانات الأخيرة أن هذه الجهود لم تحقق بعد نتائج ملموسة، حيث لا تزال أسعار المستهلكين والمنتجين منخفضة، مما يبرز التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد.
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