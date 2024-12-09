طهران عازمة على استغلال هذه اللحظة الحاسمة من أجل استقرار العالم

(MENAFN
) هذه لحظة حاسمة من أجل استقرار العالم، التي عازمة طهران على استغلالها, بعد أكثر من قرنين من الضعف، أثبتت إيران تحت قيادة المرشد الأعلى علي خامنئي أنها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد خارجي, والآن، تحت قيادة الرئيس مسعود بيزيشيان، تسعى إيران للانتقال بهذا الإنجاز إلى مستوى جديد من خلال تعزيز العلاقات مع جيرانها، بهدف إنشاء إطار إقليمي يضمن السلام والازدهار والأمن, إيران أيضًا منفتحة على المفاوضات، بما في ذلك مع الولايات المتحدة, وتم أداء اليمين الرئاسي لمسعود بيزيشيان في 30 يوليو, ومع ذلك، كانت مراسم تنصيبه مغطاة بظلال من الاغتيال الذي تعرض له إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، على يد إسرائيل, كان هنية قد دُعي لحضور التنصيب، وقتل على الأراضي الإيرانية مما أضاف طبقة من التوتر على الحدث, وأبرز هذا الحادث التحديات التي سيواجهها بيزيشيان في متابعة أهدافه في السياسة الخارجية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن بيزيشيان مستعد للتعامل معها, إذ يدرك أن العالم يدخل عصرًا ما بعد القطبية، حيث يمكن للدول التعاون والتنافس في نفس الوقت عبر مناطق مختلفة, وقد اعتمد سياسة خارجية مرنة وواقعية تركز على الدبلوماسية والحوار البناء بدلًا من الاعتماد على النماذج القديمة, ورؤيته لأمن إيران شاملة، تشمل تعزيز القدرات الدفاعية التقليدية وأيضًا تعزيز الأمن البشري من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, حيث ان بيزيشيان ملتزم بتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط, ويرغب في التعاون مع الدول العربية المجاورة وتقوية العلاقات مع حلفاء إيران, لكنه أيضًا يسعى للتفاعل بشكل بناء مع الغرب, وبينما هو مستعد لإدارة التوترات مع الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، يصر بيزيشيان على التفاوض على أساس المساواة بشأن الاتفاق النووي وربما أكثر من ذلك, لكنه أوضح أن إيران لن تستجيب للمطالب غير المعقولة، وأنها ستظل تقاوم العدوان الإسرائيلي ولن تتراجع عن حماية مصالحها الوطنية.
كذلك تعتبر هذه الفترة فرصة تاريخية لاستقرار المنطقة يجب ألا تُفوَّت, فإيران، التي أصبحت قادرة على الدفاع عن نفسها بعد قرون من الضعف، عازمة على تحسين علاقاتها مع جيرانها لخلق نظام إقليمي أكثر استقرارًا وازدهارًا, تهدف إيران إلى معالجة القضايا المزمنة في المنطقة، بما في ذلك التدخلات الأجنبية والحروب والصراعات الطائفية والإرهاب وتدهور البيئة, وسيتم ذلك من خلال مبادرات مثل التكامل الاقتصادي، وأمن الطاقة، وحوار الأديان، وحماية البيئة, وفي النهاية، قد تؤدي هذه الجهود إلى إعادة تشكيل المنطقة، وتقليل اعتماد الخليج الفارسي على القوى الخارجية، وتعزيز تسوية النزاعات من خلال الحوار والمعاهدات, يمكن لإيران وجيرانها أن يستلهموا من عملية هلسنكي التي أدت إلى تشكيل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ,(او اس سي أي), علاوة على ذلك، يمكن لإيران استدعاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 الصادر في عام 1987، الذي دعا إلى مشاورات مع إيران والعراق ودول أخرى في المنطقة لتعزيز الأمن في الخليج, وتعتبر إدارة بيزيشيان أن هذا القرار يمكن أن يشكل أساسًا قانونيًا للمفاوضات الإقليمية الشاملة.
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