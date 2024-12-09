الجماعات المتطرفة تستغل الوضع المتقلب في المنطقة لتكثيف هجماتها على القدس المحتلة والضفة الغربية

(MENAFN
) تستغل الجماعات المتطرفة الوضع المتقلب في المنطقة لتكثيف هجماتها على القدس المحتلة والضفة الغربية، مستهدفة المنشآت السكنية والتجارية استعدادًا لهدمها وطرد سكان القدس الفلسطينيين, ويشكل ذلك جزءًا من سياسة تهويد المدينة ومحو هويتها ومعالمها لصالح تعزيز الاستيطان, وفي يوم أمس الموافق 8ديسمبر، شنت قوات الاحتلال والمستوطنون حملات اقتحام لعدة أحياء في القدس، بما في ذلك قرية جبل المكبر، حيث اعتدوا على المنازل والمحال التجارية، وقاموا بتوزيع أوامر هدم، وفرضوا غرامات مالية باهظة على أصحاب الممتلكات لإجبارهم على الخروج, وفي الوقت نفسه، شنت القوات الإسرائيلية حملات اقتحام في حي سلوان، حيث اعتدت على المنازل، وهاجمت السكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين الذين تصدوا للاعتداءات، تلتها حملة اعتقالات واسعة.
كما انتشر التصعيد في مناطق أخرى من الضفة الغربية، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام قرية حارس غرب سلفيت، وأغلقت مداخلها بوضع بوابات حديدية وحواجز عسكرية، وداهمت المنازل، واعتدت على الفلسطينيين، وأطلقت قنابل صوتية عليهم ما أسفر عن إصابة العديد منهم, وزعمت القوات أن القرية تم إغلاقها بعد رشق الحجارة على مركبات المستوطنين، في إطار سياسة تقييد حركة الفلسطينيين, وفي الوقت نفسه، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية على غزة مستمرة، حيث تم الإعلان عن أربعة مجازر في الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل 44 فلسطينيًا وإصابة 74 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية, وقد ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 44,700 شخص، مع إصابة الآلاف منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023, ولا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.
وفي اليوم الـ 429 من الحرب، استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في قصف غزة، مما أسفر عن المزيد من الضحايا, وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – عن تدمير ناقلة جند للجيش الإسرائيلي في رفح، جنوب غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة طاقمها, وقد أدى الهجوم إلى مقتل أحد الضباط الإسرائيليين، ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 808 ضباط وجنود، مع إصابة أكثر من 5,400 آخرين.
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