واشنطن تستفيق على خبر سقوط نظام بشار الأسد في سوريا

(MENAFN
) استفاقت واشنطن صباح الأحد الموافق 8ديسمبر, على خبر سقوط نظام بشار الأسد في سوريا, وعلى الرغم من عطلة نهاية الأسبوع، طلب الرئيس جو بايدن عقد اجتماع مع فريق مجلس الأمن القومي للحصول على تحديثات حول الوضع, وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيبقى على اتصال وثيق مع الشركاء الإقليميين لمراقبة الوضع في سوريا عن كثب, ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة نظام الأسد داعمًا للإرهاب العالمي وفرضت عليه عقوبات شديدة, كما شكلت تحالفات الأسد مع خصوم واشنطن، خاصة روسيا وإيران، صورة سلبية في الأوساط الأمريكية بشأن سقوط النظام, ومع ذلك، ظهرت مخاوف في واشنطن بشأن الدور المتزايد لأحمد الشعار (الجولاني) ومجموعته "هيئة تحرير الشام"، التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية.
وفي حديثه في منتدى الأمن في ولاية كاليفورنيا، ربط مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الوضع في سوريا بقسوة الأسد، مشيرًا إلى سرعة هجمات المعارضة وتناقص الدعم من داعمي الأسد مثل إيران وحزب الله وروسيا, وأعرب سوليفان عن قلقه من احتمال انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز قوة إسرائيل والعراق والأردن لمنع هذا الانتشار, وقد أبدى العديد من المحللين الأمريكيين قلقهم من طبيعة "هيئة تحرير الشام"، إذ يرونها مجموعة سلطوية تتبنى أيديولوجية معادية لأمريكا، رغم اتخاذها إجراءات ضد القاعدة وتنظيم داعش في المناطق التي تسيطر عليها, ومع ذلك، أضافت سياستها الخارجية البراغماتية تعقيدًا للوضع.
كما تحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 900 جندي في سوريا، وهو وجود يعتبره البعض أمرًا حيويًا لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة في مكافحة تجدد ظهور داعش, بينما يرى بعض المعلقين الأمريكيين أن وجود القوات الأمريكية ضروري لمساعدة الحلفاء المحليين مثل الأكراد، يشير آخرون إلى أن تأثير الولايات المتحدة في سوريا محدود نظرًا لعدد قواتها الصغيرة, ومع اقتراب وصول دونالد ترامب إلى الحكم، هناك شعور متزايد بأن مبدأ "أمريكا أولاً" قد يؤدي إلى تقليص الدور الأمريكي في المنطقة، خاصة في المناطق التي لا تتضح فيها المصالح الأمريكية, وقد انتقد ترامب في وقت سابق تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ودعا إلى إنهاء التورط العسكري طويل الأمد, وبعد سقوط الأسد، غرد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أن تقليص مشاركة روسيا في سوريا كان عاملاً كبيرًا في انهيار النظام, وأشار خبير شؤون العالم العربي في مؤسسة "سنشري" سام هيلر إلى أن ترامب قد أبدى رغبة في سحب القوات الأمريكية من سوريا، لكن فريق الأمن القومي لديه يتضمن مسؤولين ساعدوا في إحباط محاولاته السابقة للانسحاب من سوريا.
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