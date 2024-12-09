وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران تخطط لنقل السيطرة على السفارة السورية إلى الحكومة الجديدة في دمشق

(MENAFN
) أكد وزير
الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد الموافق 8ديسمبر, أن طهران تخطط لنقل السيطرة على السفارة السورية إلى الحكومة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد, وأشار عراقجي في مقابلة تلفزيونية إلى أن إيران تنتظر تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وعند تحديدها، سيتم تسليم السفارة وفقًا لذلك.
وفيما يتعلق بسفارة إيران في دمشق التي تم إغلاقها يوم الأحد، طمأن عراقجي أن إيران حصلت على ضمانات أمنية لسفارتها وقنصليتها في سوريا من أطراف مختلفة, كما شملت هذه الضمانات المواقع الشيعية في البلاد, وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين تلقوا رسائل إيجابية من مجموعات المعارضة السورية بشأن سلامة السفارة.
كذلك في أول رد فعل إيراني على سقوط حكومة الأسد، أكد الرئيس مسعود بيزشيكيان أهمية إيجاد حل يقوده السوريون لمستقبل بلادهم بعيدًا عن التدخلات الخارجية, ودعا إلى حوار سلمي بين المجموعات السورية المختلفة لإنهاء الصراعات بسرعة مع الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها, كما أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا جددت فيه احترامها لوحدة سوريا وسيادتها، مشددة على ضرورة الحفاظ على العلاقات مع الحكومة السورية المستقبلية.
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