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شهيدان في غارة للاحتلال على جنوب لبنان

12/9/2024 12:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN استشهد مواطنان، في وقت متاخر من ليلة الأحد، بغارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دبين قضاء مرجعيون أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة سيدة بجروح.

ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، من خلال استهدافاته المتكررة للأراضي اللبنانية.

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