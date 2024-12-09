شهيدان في غارة للاحتلال على جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN استشهد مواطنان، في وقت متاخر من ليلة الأحد، بغارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دبين قضاء مرجعيون أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة سيدة بجروح.
ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، من خلال استهدافاته المتكررة للأراضي اللبنانية.
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