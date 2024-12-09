إسرائيل تبحث شنّ هجوم واسع في اليمن

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / تبحث إسرائيل شنّ هجوم واسع في اليمن، لاستهداف الحوثيين، بحسب ما أوردت هيئة البثّ الرسمية ("كان 11")، الأحد.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه اعتراض صاروخا أطلق من اليمن، مشيرا إلى أنه تم الاعتراض قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي، دون أن تفعَّل صافرات الإنذار.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن ("أنصار الله")، أنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة، ضد أهداف في شمال وجنوب إسرائيل، بالاشتراك مع حزب الله في العراق.

وأوردت "كان 11" في تقرير نقلا عن مسؤول إسرائيلي وصفته برفيع المستوى، أن الجيش "يبحث شن هجوم كبير في اليمن"، بعد إطلاق صاروخين باليستيين صوب البلاد، خلال اليومين الماضيين.

وأضاف التقرير أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، "تدرك أنه من الضروريّ نقل رسالة أكثر إيلاما" للحوثيين، الذين يواصلون إطلاق الصواريخ والمسيّرات صوب إسرائيل، خلافا للفصائل بالعراق، والتي قلّلت من استهدافاتها لإسرائيل خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق القناة.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ كروز وطائرة بدون طيار من اليمن، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، هاجمت عشرات المقاتلات الإسرائيلية أهدافًا في اليمن، قالت إنها تابعة للحوثيين، وذلك في عدوان واسع النطاق، ألحق خسائر كبيرة.

وأشار تقرير "كان" إلى مقتل إسرائيليّ، كان قد قُتل في تموز/ يوليو في تل أبيب، إثر سقوط طائرة بدون طيار أُطلقت من اليمن. وكان مسار الطائرة المسيّرة حينها، يمتدّ على طول البحر الأبيض المتوسط، واخترقت تل أبيب عبر البحر.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية متواصلة، يستهدف الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الحوثيين من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.