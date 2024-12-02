معادلة 610 شهادات غير أردنية في التعليم العالي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أطلقت وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، انفوجرافيك جديد بأهم إنجازاتها في شهر تشرين الثاني لعام 2024.
وبحسب بيان للوزارة ، تضمن الانفوجرافيك، أعداد الطلبة غير الأردنيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، حيث وصل إلى 51647 طالبا وطالبة من 113 دولة حول العالم.
كما شملت الإنجازات توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يتضمن عددا كبيرا من بنود التعاون وخاصة تبادل المقاعد والمنح الدراسية في برامج المرحلة الجامعية الأولى، وانتهاء الوزارة من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 - 2024.
وجرى معادلة 610 شهادات غير أردنية في مختلف البرامج والدرجات والتخصصات، وبلغ عدد الوثائق التي تم تصديقها 20180 وثيقة.
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