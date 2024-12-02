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معادلة 610 شهادات غير أردنية في التعليم العالي

12/2/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، انفوجرافيك جديد بأهم إنجازاتها في شهر تشرين الثاني لعام 2024.

وبحسب بيان للوزارة ، تضمن الانفوجرافيك، أعداد الطلبة غير الأردنيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، حيث وصل إلى 51647 طالبا وطالبة من 113 دولة حول العالم.

كما شملت الإنجازات توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يتضمن عددا كبيرا من بنود التعاون وخاصة تبادل المقاعد والمنح الدراسية في برامج المرحلة الجامعية الأولى، وانتهاء الوزارة من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 - 2024.

وجرى معادلة 610 شهادات غير أردنية في مختلف البرامج والدرجات والتخصصات، وبلغ عدد الوثائق التي تم تصديقها 20180 وثيقة.

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