الحكومة الفرنسية تستخدم المادة 3ر49 من الدستور لتمرير قانون الضمان الاجتماعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 2 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم الاثنين استخدام المادة 3ر49 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي.
وقالت محطة (بي اف ام) الاخبارية إن رئيس الحكومة بارنييه لجأ الى استخدام المادة 3ر49 لتمرير قانون الضمان الإجتماعي المثير للجدل ضمن موازنة الدولة لعام 2025 دون تصويت برلماني.
واضافت ان ذلك جاء خلال جلسة حاسمة للجمعية الوطنية حيث اكد بارنييه في كلمته "اعتقد أننا وصلنا الآن إلى لحظة الحقيقة التي تضع الجميع أمام مسؤولياتهم وأن الفرنسيين لن يغفروا لنا لتفضيلنا المصالح الخاصة على مستقبل الأمة" محملا حكومته المسؤولية عن مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي بأكمله.
وهدد اليمين المتطرف ومعارضون من اليسار في وقت سابق بحجب الثقه عن الحكومة التي لا تحظى باغلبية ان لم تستجب لجميع شروطها.
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع موازنة 2025 الذي يهدف إلى تقليص العجز الفرنسي الضخم ويهدف الى توفير 60 مليار دولار وضرائب جديدة. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
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