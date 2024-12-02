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الحكومة الفرنسية تستخدم المادة 3ر49 من الدستور لتمرير قانون الضمان الاجتماعي

12/2/2024 2:39:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 2 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم الاثنين استخدام المادة 3ر49 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي.
وقالت محطة (بي اف ام) الاخبارية إن رئيس الحكومة بارنييه لجأ الى استخدام المادة 3ر49 لتمرير قانون الضمان الإجتماعي المثير للجدل ضمن موازنة الدولة لعام 2025 دون تصويت برلماني.
واضافت ان ذلك جاء خلال جلسة حاسمة للجمعية الوطنية حيث اكد بارنييه في كلمته "اعتقد أننا وصلنا الآن إلى لحظة الحقيقة التي تضع الجميع أمام مسؤولياتهم وأن الفرنسيين لن يغفروا لنا لتفضيلنا المصالح الخاصة على مستقبل الأمة" محملا حكومته المسؤولية عن مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي بأكمله.
وهدد اليمين المتطرف ومعارضون من اليسار في وقت سابق بحجب الثقه عن الحكومة التي لا تحظى باغلبية ان لم تستجب لجميع شروطها.
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع موازنة 2025 الذي يهدف إلى تقليص العجز الفرنسي الضخم ويهدف الى توفير 60 مليار دولار وضرائب جديدة. (النهاية)

م ع / م ع ح ع




MENAFN02122024000071011013ID1108947902

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