رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف إطلاق النار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 2 - 12 (كونا) -- أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الاثنين ضرورة الالتزام الكامل باتفاق ايقاف إطلاق النار ومنع الخروق الأمنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على سيادة لبنان وانسحابه من الأراضي اللبنانية التي يحتلها.
جاء تصريح ميقاتي خلال اجتماعه مع الرئيس المشارك في اللجنة الخماسية المكلفة بتنفيذ ومراقبة اتفاق إيقاف إطلاق النار بين لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي الجنرال جاسبر جيفرز في السرايا الحكومية بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون.
وعلى صعيد متصل افادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بان قوات الاحتلال أطلقت قذيفتين مدفعيتين على بلدة (بيت ليف) في قضاء (بنت جبيل) بالتزامن مع إطلاق جنود تابعين للاحتلال نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه بلدة (يارون) في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقدمت على قطع الطريق العام (ميس الجبل - شقراء) في منطقة (دوبيه) وتوغل جنوده وآلياته ونفذوا عمليات تجريف ورفع سواتر ترابية وسط الطريق ومن ثم انسحبوا إلى تلال البلدة.
وقالت الوكالة ان قوة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مؤلفة من 5 آليات وجرافة قامت بفتح الطرق المقطوعة ورصدت قوة تابعة للاحتلال راجلة معززة بعدد من الدبابات والجرافات والآليات تتوغل باتجاه أطراف بلدة (حولا) الغربية لقطع الطريق العام الذي يربط البلدة بوادي (السلوقي).
وتتكرر خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق ايقاف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء الماضي وسط عودة عدد كبير من المواطنين إلى بلداتهم وقراهم بعد أن شهد لبنان توسع الحرب في سبتمبر الماضي بشن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية أدت إلى مقتل مئات المواطنين ونزوح مئات الآلاف منهم. (النهاية)
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