Monday, 02 December 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف إطلاق النار

12/2/2024 2:39:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 12 (كونا) -- أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الاثنين ضرورة الالتزام الكامل باتفاق ايقاف إطلاق النار ومنع الخروق الأمنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على سيادة لبنان وانسحابه من الأراضي اللبنانية التي يحتلها.
جاء تصريح ميقاتي خلال اجتماعه مع الرئيس المشارك في اللجنة الخماسية المكلفة بتنفيذ ومراقبة اتفاق إيقاف إطلاق النار بين لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي الجنرال جاسبر جيفرز في السرايا الحكومية بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون.
وعلى صعيد متصل افادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بان قوات الاحتلال أطلقت قذيفتين مدفعيتين على بلدة (بيت ليف) في قضاء (بنت جبيل) بالتزامن مع إطلاق جنود تابعين للاحتلال نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه بلدة (يارون) في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقدمت على قطع الطريق العام (ميس الجبل - شقراء) في منطقة (دوبيه) وتوغل جنوده وآلياته ونفذوا عمليات تجريف ورفع سواتر ترابية وسط الطريق ومن ثم انسحبوا إلى تلال البلدة.
وقالت الوكالة ان قوة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مؤلفة من 5 آليات وجرافة قامت بفتح الطرق المقطوعة ورصدت قوة تابعة للاحتلال راجلة معززة بعدد من الدبابات والجرافات والآليات تتوغل باتجاه أطراف بلدة (حولا) الغربية لقطع الطريق العام الذي يربط البلدة بوادي (السلوقي).
وتتكرر خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق ايقاف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء الماضي وسط عودة عدد كبير من المواطنين إلى بلداتهم وقراهم بعد أن شهد لبنان توسع الحرب في سبتمبر الماضي بشن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية أدت إلى مقتل مئات المواطنين ونزوح مئات الآلاف منهم. (النهاية)

ف ز / ر س



MENAFN02122024000071011013ID1108947901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث