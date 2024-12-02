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المؤتمر العربي للصناعات الثقافية يدعو لتوظيف التكنولوجيا في تعزيز المحتوى الثقافي العربي

12/2/2024 2:39:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 2 - 12 (كونا) -- اختتم المؤتمر الإقليمي العربي الثاني حول الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بمدينة (الحمامات) في تونس أعماله اليوم الأثنين بالدعوة لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في المحتوى الثقافي العربي وتطوير بنية متكاملة للصناعات الثقافية والإبداعية في الوطن العربي.
وأكد المؤتمر الذي انعقد تحت شعار (رهانات الصناعات الثقافية والابداعية من أجل التنمية) أهمية استغلال المزايا التنافسية للثقافة العربية ودعم القدرات البشرية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير المحتوى الثقافي العربي.
وأوصى المشاركون بضرورة وضع خطة طموحة لجذب الاستثمارات الخاصة في الدول العربية في مجال الصناعات الثقافية والاقتصاد الابداعي وتثمين دور هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجالات الاستثمار والتشغيل مع التركيز على إدماج الشباب والمرأة.
وشدد المؤتمر على أهمية دعم المؤسسات الناشئة المتخصصة في الاقتصاد الثقافي الرقمي في الدول العربية والعمل على جعل المدن العربية أكثر مرونة واستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الثقافي الرقمي.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء تجمعات عربية إقليمية متخصصة في إنتاج وتسويق محتوى ثقافي رقمي تنافسي وتوظيف الذكاء الاصطناعي للولوج إلى الأسواق العالمية.
وأعلن المشاركون في المؤتمر عن إطلاق مشروعين برعاية (الألكسو) وهما إطلاق مشروع شبكة المخابر والإقامات الإبداعية والفنية العربية (أراك) ومقرها مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بينما يتعلق المشروع الثاني بإنشاء مرصد (الألكسو) للصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي.
وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن وزارات الثقافة من 11 دولة عربية حيث تم مناقشة سبل النهوض بالصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي في الوطن العربي وتوظيفها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. (النهاية)

ش ب م / ح م ف




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