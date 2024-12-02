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الجزائر: حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني تستدعي تضافر الجهود لإيقافها

12/2/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الاثنين إن حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تستدعي تضافر الجهود لإيقافها.
وأضاف عطاف في كلمة بختام الندوة ال11 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا أن بلاده "تتعهد بتكريس عضويتها بمجلس الأمن الدولي من أجل لإعلاء صوت إفريقيا والمرافعة عن شواغلها وهمومها والدفاع عن أولوياتها وقضاياها".
وأوضح أن بلاده "تفتخر باحتضان هذا المسار الفريد والمتفرد بصفة الدولة المستضيفة كموعد قاري على أجندة العمل الافريقي المشترك" مؤكدا "اعتزازها بالمساهمة في إثراء وتثبيت هذا المسار الإفريقي الذي يهدف إلى توحيد صوت القارة على الساحة الدولية".
واعتبر أن "نتائج هذه الدورة ستقدم إضافة نوعية للجهد المشترك لاسيما وأنها سلطت الضوء باحترافية وامتياز لرفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية على الصعيدين الداخلي والخارج".
ولفت عطاف إلى "أننا نعيش اليوم في عالم يراد فيه تهميش القانون الدولي وإضعاف مكانته كبوصلة تحتكم لها الأمم في تفاعلاتها وهو عالم يراد فيه تحييد المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة وتغييب دورها في حل الأزمات التي تثقل كاهل الإنسانية" مشيرا إلى أنه "يراد فيه تكريس الإفراط في استعمال القوة والكيل بمكيالين وتعزيز النزعة الأحادية والانطوائية والمغالاة".
وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال الدورة ال11 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا في مدينة (وهران) غربي الجزائر بهدف تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي والأعضاء الافريقيين الثلاثة في مجلس الأمن الدولي. (النهاية)

م ر / م ع ح ع




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