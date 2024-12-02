الجزائر: حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني تستدعي تضافر الجهود لإيقافها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 2 - 12 (كونا) -- قال وزير
الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الاثنين إن حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تستدعي تضافر الجهود لإيقافها.
وأضاف عطاف في كلمة بختام الندوة ال11 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا أن بلاده "تتعهد بتكريس عضويتها بمجلس الأمن الدولي من أجل لإعلاء صوت إفريقيا والمرافعة عن شواغلها وهمومها والدفاع عن أولوياتها وقضاياها".
وأوضح أن بلاده "تفتخر باحتضان هذا المسار الفريد والمتفرد بصفة الدولة المستضيفة كموعد قاري على أجندة العمل الافريقي المشترك" مؤكدا "اعتزازها بالمساهمة في إثراء وتثبيت هذا المسار الإفريقي الذي يهدف إلى توحيد صوت القارة على الساحة الدولية".
واعتبر أن "نتائج هذه الدورة ستقدم إضافة نوعية للجهد المشترك لاسيما وأنها سلطت الضوء باحترافية وامتياز لرفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية على الصعيدين الداخلي والخارج".
ولفت عطاف إلى "أننا نعيش اليوم في عالم يراد فيه تهميش القانون الدولي وإضعاف مكانته كبوصلة تحتكم لها الأمم في تفاعلاتها وهو عالم يراد فيه تحييد المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة وتغييب دورها في حل الأزمات التي تثقل كاهل الإنسانية" مشيرا إلى أنه "يراد فيه تكريس الإفراط في استعمال القوة والكيل بمكيالين وتعزيز النزعة الأحادية والانطوائية والمغالاة".
وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال الدورة ال11 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا في مدينة (وهران) غربي الجزائر بهدف تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي والأعضاء الافريقيين الثلاثة في مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
م ر / م ع ح ع
MENAFN02122024000071011013ID1108947898
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