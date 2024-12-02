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مصر والأمم المتحدة تدعوان لحشد الموارد اللازمة لتأمين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

12/2/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 12 (كونا) -- دعت مصر والأمم المتحدة اليوم الإثنين كافة الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة إلى العمل على إعلان مساهماتها وحشد كل الموارد اللازمة لتأمين الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في ختام أعمال المؤتمر الذي تستضيفه مصر والذي عقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة 103 وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية.
وقال عبد العاطي إن الكارثة الإنسانية في غزة تتزايد يوما بعد يوم بسبب العمليات العسكرية المستمرة وما يمارسه الاحتلال من جرائم وسياسات وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فضلا عن استهداف المدنيين بما في ذلك استخدام سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم بسبب انتشار الأوبئة ونقص الإمدادات الطبية ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها الى جانب استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وغض الطرف عن العصابات التي تسرق وتنهب المساعدات الإنسانية.
وأكد أن ايقاف العدوان على غزة أصبح ضرورة ملحة وكذلك النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن لكل المناطق بالقطاع.
وأكد الوزير المصري مجددا الضرورة القصوى لانسحاب الاحتلال الكامل والفوري من معبر رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) وتسليمهما للسلطة الفلسطينية.
وقال إن "تسوية القضية الفلسطينية هي جوهر الاستقرار في منطقتنا ولا مناص للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المتصلة جغرافيا والتي تتضمن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
ودعا في هذا الصدد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة للأمم المتحدة في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
ومن جانبها وجهت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في كلمتها بالمؤتمر الصحفي إن "شعب غزة يعاني الأمرين" مشيرة الى أن "هناك الآلاف ممن تم قتلهم وأيضا آلاف نزحوا من بيوتهم إلى عدة أماكن أخرى وهناك أزمة تتعلق بالأمن الغذائي".
وأضافت أن "مواطنين آخرين خسروا عائلاتهم والأمل في العيش هناك كما تم انتهاك حرمة المنازل والمستشفيات ودور العبادة وتم استهداف المدارس وهذه أمور مخالفة للقانون الدولي والإنساني ولابد من بلوغ إيقاف إطلاق النار ومرور المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني وإعمار البنية التحتية".
وقالت إن "وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد عملت عن كثب لسد الاحتياجات ومازال هذا الأمر غير كاف" مبينة أن هناك أكثر من مليون شخص يعيشون في أوضاع غير ملائمة وغير قادرين على الوصول للموارد الأساسية للحياة. (النهاية)

م م / ا س م / م م ج




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