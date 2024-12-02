دوري أبطال اسيا للنخبة: (الأهلي) السعودي يتعادل مع (الاستقلال) الإيراني بهدفين لكل منهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 2 - 12 (كونا) -- تعادل فريق (الأهلي) السعودي اليوم الاثنين مع ضيفه (الاستقلال) الإيراني بنتيجة هدفين لكل منهما وذلك ضمن الجولة السادسة لمباريات مجموعة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وافتتح (الاستقلال) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة عن طريق لاعبه البرازيلي رافييل سيلفا وذلك في الدقيقة 42.
وأدرك (الأهلي) التعادل من ضربة جزاء نفذها المهاجم الانجليزي إيفان توني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط المباراة الأول.
وتقدم (الاستقلال) من جديد عن طريق لاعبه محمد حسين وذلك في الدقيقة 51 فيها أدرك التعادل ل(الأهلي) إيفان توني مجددا من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 86.
وبهذه النتيجة يحافظ (الأهلي) على صدارته لمجموعة غرب آسيا برصيد 16 نقطة.
وكان (الأهلي) السعودي أول فريق يضمن تأهله الى الدور ال16 من المسابقة بعد فوزه على (العين) الاماراتي الاثنين الماضي بنتيجة هدفين لهدف. (النهاية)
ف ن / م م ج
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