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دوري أبطال اسيا للنخبة: (الأهلي) السعودي يتعادل مع (الاستقلال) الإيراني بهدفين لكل منهما

12/2/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 2 - 12 (كونا) -- تعادل فريق (الأهلي) السعودي اليوم الاثنين مع ضيفه (الاستقلال) الإيراني بنتيجة هدفين لكل منهما وذلك ضمن الجولة السادسة لمباريات مجموعة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وافتتح (الاستقلال) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة عن طريق لاعبه البرازيلي رافييل سيلفا وذلك في الدقيقة 42.
وأدرك (الأهلي) التعادل من ضربة جزاء نفذها المهاجم الانجليزي إيفان توني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط المباراة الأول.
وتقدم (الاستقلال) من جديد عن طريق لاعبه محمد حسين وذلك في الدقيقة 51 فيها أدرك التعادل ل(الأهلي) إيفان توني مجددا من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 86.
وبهذه النتيجة يحافظ (الأهلي) على صدارته لمجموعة غرب آسيا برصيد 16 نقطة.
وكان (الأهلي) السعودي أول فريق يضمن تأهله الى الدور ال16 من المسابقة بعد فوزه على (العين) الاماراتي الاثنين الماضي بنتيجة هدفين لهدف. (النهاية)

ف ن / م م ج




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