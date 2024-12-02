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قادة الاتحاد الأوروبي الجدد يعلنون اتحادهم لمواجهة التحديات المستقبلية

12/2/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 2 - 12 (كونا) -- قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا اليوم الاثنين إن التحديات المقبلة التي تواجه الاتحاد الأوروبي لن تكون سهلة لكن اتحاد القيادة الجديدة الأوروبية سيتمكن من التغلب عليها مما يعد بداية لشراكة قوية من أجل أوروبا والأوروبيين.
جاء ذلك في تصريح مقتضب لرئيسة البرلمان الأوروبي على منصة (إكس) إثر لقائها رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا في "بيت تاريخ أوروبا" في بروكسل.
وشددت ميتسولا على أن الأوروبيين ينتظرون من الفريق الجديد للمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي نتائج ملموسة من وظائف جيدة ومناخ صحي ودفاع أقوى مضيفة "سنحقق النتائج ونحن متحدون". (النهاية)

أ ر ن / م م ج




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