قادة الاتحاد الأوروبي الجدد يعلنون اتحادهم لمواجهة التحديات المستقبلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 2 - 12 (كونا) -- قالت رئيسة البرلمان
الأوروبي روبرتا متسولا اليوم الاثنين إن التحديات المقبلة التي تواجه الاتحاد الأوروبي لن تكون سهلة لكن اتحاد القيادة الجديدة الأوروبية سيتمكن من التغلب عليها مما يعد بداية لشراكة قوية من أجل أوروبا والأوروبيين.
جاء ذلك في تصريح مقتضب لرئيسة البرلمان الأوروبي على منصة (إكس) إثر لقائها رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا في "بيت تاريخ أوروبا" في بروكسل.
وشددت ميتسولا على أن الأوروبيين ينتظرون من الفريق الجديد للمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي نتائج ملموسة من وظائف جيدة ومناخ صحي ودفاع أقوى مضيفة "سنحقق النتائج ونحن متحدون". (النهاية)
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