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ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يعقدان لقاء موسعا في الرياض

12/2/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 12 (كونا) -- عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين لقاء موسعا في العاصمة الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان اللقاء تم في قصر (اليمامة) بالرياض في إطار زيارة دولة يجريها الرئيس الفرنسي للمملكة تستمر ثلاثة أيام.
وتناول اللقاء العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من ولي العهد السعودي حيث أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الرئيس ماكرون سيشارك أيضا في قمة (المياه الواحدة) رفيعة المستوى في الرياض. (النهاية)

خ ن ش / ر س



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