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النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يؤكد عمق وتجذر العلاقات الأخوية بين الكويت والإمارات

12/2/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 12 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الإثنين عمق وتجذر العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الشيخ فهد اليوسف في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في الاحتفالية التي أقامتها سفارة دولة الإمارات لدى البلاد بمناسبة الذكرى الـ53 لتأسيس الاتحاد أن "الإمارات دولة وشعبا في قلب كل كويتي" مشيدا بمسيرتها ومواقفها المشرفة والأخوية ومستذكرا موقف المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - المناصر والداعم للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990.
من جانبه أكد سفير دولة الإمارات الدكتور مطر النيادي في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية أن العلاقات (الإماراتية - الكويتية) تعد نموذجا استثنائيا للتكاتف والتعاون على كافة الصعد مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين على دفع تلك العلاقات نحو مزيد من التقدم والازدهار بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار السفير النيادي إلى أهمية زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس الماضي وزيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة الكويت في شهر نوفمبر الماضي.
وقال إن العام الجاري شهد انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي صاحبها التوقيع على عدد من مذكرات التعاون وبرامج العمل إضافة إلى قيام الجانبين بالعديد من الزيارات المتبادلة لاستمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير النيادي أنه على مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين فقد تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وإقامة المعرض الأول للشركات الإماراتية تحت رعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعنوان (استكشاف الفرص في السوق الكويتية).
وتقدم بالشكر إلى دولة الكويت حكومة وشعبا على تعاونهم ودعمهم اللا محدود وفريق العمل في سفارة دولة الإمارات على جهودهم الكبيرة وتميزهم في العمل.
وشهد الحفل تكريم الطفلة الكويتية الجازي المطيري الحاصلة على المركز الثاني على مستوى دولة الكويت والمركز الأول على فئة مدارس المرحلة الابتدائية‏ في مسابقة تحدي القراءة العربي في دبي إضافة إلى تقديم عروض فنية للتراث الإماراتي ومعرض فني للأعمال اليدوية والصور التراثية في الثقافة الإمارتية. (النهاية)

ن م ع


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