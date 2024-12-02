النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يؤكد عمق وتجذر العلاقات الأخوية بين الكويت والإمارات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 12 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الإثنين عمق وتجذر العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الشيخ فهد اليوسف في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في الاحتفالية التي أقامتها سفارة دولة الإمارات لدى البلاد بمناسبة الذكرى الـ53 لتأسيس الاتحاد أن "الإمارات دولة وشعبا في قلب كل كويتي" مشيدا بمسيرتها ومواقفها المشرفة والأخوية ومستذكرا موقف المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - المناصر والداعم للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990.
من جانبه أكد سفير دولة الإمارات الدكتور مطر النيادي في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية أن العلاقات (الإماراتية - الكويتية) تعد نموذجا استثنائيا للتكاتف والتعاون على كافة الصعد مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين على دفع تلك العلاقات نحو مزيد من التقدم والازدهار بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار السفير النيادي إلى أهمية زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس الماضي وزيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة الكويت في شهر نوفمبر الماضي.
وقال إن العام الجاري شهد انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي صاحبها التوقيع على عدد من مذكرات التعاون وبرامج العمل إضافة إلى قيام الجانبين بالعديد من الزيارات المتبادلة لاستمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير النيادي أنه على مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين فقد تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وإقامة المعرض الأول للشركات الإماراتية تحت رعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعنوان (استكشاف الفرص في السوق الكويتية).
وتقدم بالشكر إلى دولة الكويت حكومة وشعبا على تعاونهم ودعمهم اللا محدود وفريق العمل في سفارة دولة الإمارات على جهودهم الكبيرة وتميزهم في العمل.
وشهد الحفل تكريم الطفلة الكويتية الجازي المطيري الحاصلة على المركز الثاني على مستوى دولة الكويت والمركز الأول على فئة مدارس المرحلة الابتدائية في مسابقة تحدي القراءة العربي في دبي إضافة إلى تقديم عروض فنية للتراث الإماراتي ومعرض فني للأعمال اليدوية والصور التراثية في الثقافة الإمارتية. (النهاية)
ن م ع
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