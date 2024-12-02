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وزير الخارجية ونظيره اللبناني يبحثان التطورات في لبنان - جريدة الوطن السعودية

12/2/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

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