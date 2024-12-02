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وزير الخارجية: الإبادة الوحشية في غزة أكبر اختبار للنظام الدولي - جريدة الوطن السعودية

12/2/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن ما تتعرض له غزة من إبادة وحشية يعتبر أكبر اختبار للنظام الدولي، مشدداً على الحاجة الملحة إلى المضي قدماً بكافة الوسائل المتاحة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بواقعية وإنسانية وعدالة.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة، المنعقد في القاهرة، أن تداعيات التصعيد القائم في قطاع غزة وتوسع دائرة الصراع إقليمياً ينذر بخطورة الوصول إلى حرب شاملة يصعب احتواؤها"، مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت حداً لا يُحتمل، ولا يمكن بأي حال السماح بتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك، إذ فقد نحو 44 ألف فلسطيني حياتهم على يد آلة الحرب الهمجية، فيما أصيب أكثر من 100 ألف، ويعيش نحو 350 ألفا في ظروف كارثية غير إنسانية.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية لم تدخر جهداً أو تتأخر في تقديم العون والمساعدة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، إذ بلغ إجمالي ما قدمته السعودية من برامج ومشروعات في قطاع غزة منذ بدء الأزمة حتى تاريخه أكثر من 500 مليون ريال.
وطبقاً لحديث وزير الخارجية، فإن حجم المساعدات العينية التي قدمتها المملكة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بلغ أكثر من 6,600 طن من المواد الغذائية والإيوائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف.
وأوضح وزير الخارجية أن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، وانتهاج سياسة القمع والحصار والتهجير القسري الذي طال نحو مليوني شخص ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الإسرائيليين يكرّس المعاناة، ويغذي التطرف في المنطقة، ويوسع رقعة الصراع، ويقوّض فرص التعايش، والسلام المستدام.
وأكد وزير الخارجية أن توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس الوضع القانوني والتاريخي للقدس تمثل اعتداءات مباشرة على القانون الدولي، وتهدد حل الدولتين، مطالباً بوضع حد لتلك الإجراءات لتجنب إطالة أمد دائرة العنف والدمار.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبذل الجهود الممكنة كافة لمنع اتساع رقعة العنف، وتفعيل آليات المحاسبة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب والمعايير المزدوجة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأعرب عن إدانة المملكة بشدة تعريض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار، وتقويض أسس النظام الدولي، من خلال الهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة وأجهزتها، بما في ذلك الأونروا واليونيفيل.
وحذر من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يحظر على وكالة "الأونروا" ممارسة أنشطتها في إسرائيل سيكون له تبعات كارثية على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية لم تدخر جهداً أو تتأخر في تقديم العون والمساعدة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، إذ بلغ إجمالي ما قدمته السعودية من برامج ومشروعات بقطاع غزة منذ بدء الأزمة وحتى تاريخه أكثر من 500 مليون ريال، كما بلغ حجم المساعدات العينية التي قدمتها المملكة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 6,600 طن من المواد الغذائية والإيوائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف.
وقال: "إن الأوضاع المأساوية التي تشهدها المنطقة تدفعنا نحو بذل المزيد من الجهود للحيلولة دون اتساع رقعة النزاع ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد وزير الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حق أصيل، ومسؤولية يترتب عليها أمن المنطقة ومصداقية النظام الدولي وشرعيته، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وقرار مجلس الأمن 2334 بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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