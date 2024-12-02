الرئيس الفرنسي ماكرون يصل الرياض - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى السعودية في إطار زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، إذ سيلتقي ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ويتضمن جدول أعمال زيارة الدولة إجراء محادثات موسعة بشأن العلاقات السياسية، والثنائية بين البلدين، والتركيز على جوانب اقتصادية وثقافية وبيئية، فيما يزور الرئيس الفرنسي أيضاً مشروع قطار
الرياض، وبعدئذ من المقرر طبقاً لجدول أعماله السفر إلى محافظة العلا يوم الأربعاء.
MENAFN02122024000089011017ID1108947855
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.