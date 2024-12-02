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الرئيس الفرنسي ماكرون يصل الرياض - جريدة الوطن السعودية

12/2/2024 2:37:46 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى السعودية في إطار زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، إذ سيلتقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ويتضمن جدول أعمال زيارة الدولة إجراء محادثات موسعة بشأن العلاقات السياسية، والثنائية بين البلدين، والتركيز على جوانب اقتصادية وثقافية وبيئية، فيما يزور الرئيس الفرنسي أيضاً مشروع قطار الرياض، وبعدئذ من المقرر طبقاً لجدول أعماله السفر إلى محافظة العلا يوم الأربعاء.

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