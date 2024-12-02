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الرهائن فرصة محتملة لهدنة في غزة - جريدة الوطن السعودية

12/2/2024 2:37:46 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط تصاعد التوتر والعنف في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة يرى دبلوماسيون بارزون بارقة أمل في التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، مستندين إلى قضية الرهائن كفرصة لإحياء المفاوضات.
يأتي ذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن جنديًا أمريكيًا إسرائيليًا كان يُعتقد أن حماس أسرته حياً في هجومها في 7 أكتوبر 2023 قُتل في ذلك اليوم وتم نقل جثته إلى قطاع غزة.
ولا تزال حماس تحتجز نحو 100 رهينة داخل غزة.
الضغط الدولي
وتأتي جهود وقف النار في غزة في ظل تزايد الضغوط الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة، مع التركيز على إيجاد حلول تنقذ الأرواح وتفتح باباً للحوار السياسي.
وتقول إدارة بايدن إنها تبذل جهودا أخرى لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المتبقين، بعد ما يقرب من عام من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس والتي توقفت مرارا وتكرارا .
ويرى دبلوماسيون فرصة محتملة بعد وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حليف حماس الذي بدأ في شن هجمات صاروخية وتبادل إطلاق النار مع إسرائيل في اليوم التالي للهجوم في أكتوبر 2023.
حيث صمدت الهدنة الهشة على الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة التي أغضبت المسؤولين اللبنانيين ولكنها لم تثر حتى الآن أي رد فعل من جانب حزب الله. وتقول إسرائيل إنها تحركت لإحباط الهجمات المحتملة.
طائرات مسيرة
ومن جهة أخرى ورغم الوقف في لبنان قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن شخصا قتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة أصابت دراجة نارية، فيما قال الجيش اللبناني إن جنديا أصيب في غارة إسرائيلية على جرافة عسكرية في قاعدة للجيش.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ سلسلة من الضربات في لبنان يومي الأحد والإثنين، بما في ذلك ضربة في نفس المنطقة التي قيل إن الجندي أصيب فيها. وأضاف أنه ضرب عدة مركبات عسكرية في محافظة البقاع اللبنانية، فضلا عن ضربات على مسلحي حزب الله في جنوب لبنان.
وتسلط هذه الحوادث الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي تم التوصل إليه بعد نحو 14 شهراً من القتال عبر الحدود.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأربعاء، شنت إسرائيل عدة غارات ردا على ما تقول إنه انتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. واتهم لبنان إسرائيل بانتهاك الاتفاق، لكن حزب الله لم يستأنف إطلاق الصواريخ حتى الآن.
ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاتهامات الموجهة لإسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الهش، قائلا إنها ترد على انتهاكات حزب الله.
وفي منشور على موقع X، قال إنه طرح هذه النقطة في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان نويل

بدأت الحرب في غزة عندما احتجزت حماس حوالي 250 شخصًا كرهائن.
تم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نوفمبر 2023.
أسفر الهجوم الإسرائيلي الانتقامي المستمر عن مقتل 44429 فلسطينياً على الأقل
دمرت الحرب مساحات شاسعة من الجيب الساحلي
وشردت 90% من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفي كثير من الأحيان عدة مرات.

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